Cosa c’è stasera in tv

Stasera in tv c’è Barcellona-Roma, quarto di finale di Champions League (ieri sera si è giocata invece Juventus-Real Madrid: ha vinto il Real per 3 a 0, con un gol bellissimo di Cristiano Ronaldo). A parte il calcio e i soliti programmi del mercoledì – Le iene, Chi l’ha visto, Atlantide – ci sono alcuni film tra cui scegliere.

Per i generi thriller e azione, ci sono John Q con Denzel Washington (e nessun film con Denzel Washington è davvero brutto) e Nessuna verità, con Leonardo DiCaprio e Russel Crowe alle prese con al Qaida. Le due commedie della serata sono Bad Teacher con Cameron Diaz e Justin Timberlake e Fratelli unici con Raoul Bova e Luca Argentero. Poi c’è il fantasy Spiderwick e uno dei “colossal” storici per definizione, Cleopatra, con Elizabeth Taylor. Intanto su Rai Due andranno in onda due episodi del Cacciatore, la nuova serie Rai sul pool antimafia di Palermo degli anni Novanta (Cacciatore è anche tra le 10 serie tv in concorso al Festival di Cannes delle serie tv).

Rai Uno

21.25 – Fratelli unici

È una commedia italiana del 2014 con Raoul Bova, Luca Argentero, Carolina Crescentini e Miriam Leone. Parla di Pietro e Francesco, che «hanno sempre desiderato essere figli unici e ora sono obbligati a riscoprirsi fratelli», dice MyMovies. Dopo un incidente Pietro, il personaggio di Raoul Bova, perde la memoria e regredisce all’età di quattro anni. Il fratello maggiore Francesco (Argentero) deve prendersi cura di lui.

21.20 – Il cacciatore

Settimo e ottavo episodio della nuova serie (non chiamatela fiction) della Rai basata sulla storia di Alfonso Sabella, magistrato molto esperto e impegnato nelle inchieste contro le mafie, assessore alla Legalità del Comune di Roma nella giunta di Ignazio Marino. La serie è tratta dal romanzo autobiografico di Sabella (Cacciatore di mafiosi. Le indagini, i pedinamenti, gli arresti di un magistrato in prima linea) ed è incentrata sull’attività del pool antimafia all’inizio degli anni Novanta, dopo le stragi di Capaci e di Via D’Amelio a Palermo. Nella serie il personaggio ispirato a Alfonso Sabella, che è il protagonista, si chiama Saverio Barone.

Rai Tre

21:15 – Chi l’ha visto?

Una nuova puntata dello storico programma condotto da Federica Sciarelli e incentrato sulla ricerca delle persone scomparse e su altri temi collegati alla cronaca italiana, come i casi irrisolti del passato e le inchieste sui crimini più recenti.

Maria, 69 anni, è scomparsa domenica 1° aprile dalla provincia di #Bergamo. Collabora come volontaria in un canile della zona e ama molto i cani, qualcuno l'ha incontrata? #chilhavisto

[VAI ALLA PAGINA DEL CASO]→ https://t.co/N4c6cotKsA pic.twitter.com/lweYBDbNTN — Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) April 3, 2018

Rete Quattro

21:15 – John Q

È un thriller del 2002 di Nick Cassavetes con Denzel Washington: parla di un uomo per bene che diventa un po’ meno per bene pur di far sì che operino il prima possibile il figlio malato.

Canale 5

20.40 – Barcellona-Roma

È l’andata dei quarti di finale di Champions League, si gioca al Camp Nou di Barcellona. Per farsi un’idea del divario tra le due squadre, basti pensare che la Roma partecipa ai quarti di finale di Champions League per la prima volta negli ultimi dieci anni, e che il Barcellona è da undici anni di fila che raggiunge almeno i quarti di finale.

Italia Uno

21.20 – Le Iene show

Nuova puntata del programma di approfondimento di Italia Uno, che il mercoledì viene condotto da Ilary Blasi, Teo Mammucari e Gialappa’s Band.

Abbonamenti convenienti, ma per la palestra! Ci pensa il nostro @AgrestiAndrea ai furbetti che incassano le iscrizioni e poi spariscono #LeIene https://t.co/4CRb1ASeS5 — Le Iene (@redazioneiene) March 30, 2018

La 7

21.10 – Cleopatra

È un film storico con Elizabeth Taylor, uscito nel 1963 e ambientato nel 48 a.C. È un “colossal”, come si diceva dei film realizzati con grandi mezzi e centinaia di comparse. Per produrlo, la casa cinematografica Twentieth Century-Fox ha rischiato la bancarotta. Parla del viaggio di Giulio Cesare ad Alessandria d’Egitto, dove si era rifugiato il suo avversario Pompeo, e della crescente influenza della regina Cleopatra su di lui. Se vi affascina il cinema di una volta, il Post aveva raccolto delle foto dai set dei vecchi film, a partire proprio da quello di Cleopatra.

TV 8

21.30 – Bad Teacher

È una commedia del 2011 con Cameron Diaz e Justin Timberlake. La protagonista, Elizabeth, è un’insegnante di scuola media di Chicago che tra le altre cose beve molto alcol e fuma droga, e che vorrebbe iniziare una relazione con Scott, un supplente che lavora nella sua stessa scuola.

NOVE

21.25 – Spiderwick. Le cronache

Film fantasy del 2008 diretto da Mark Waters, tratto dalla saga di libri Le cronache di Spiderwick, scritta da Holly Black. Una famiglia (madre, due figli gemelli e una figlia) si trasferisce nella vecchia casa nel bosco della prozia. Uno dei figli trova una guida alle creature magiche del bosco, Guida magica di Arthur Spiderwick al Mondo Fantastico che ci circonda; quindi iniziano a succedere strane cose e ad apparire goblin e orchi malvagi.

Rai Quattro

21.05 – MacGyver

Episodi 10, 11, 12 della prima stagione reboot della storica serie tv MacGyver. Il creatore della nuova serie è lo stesso di quella andata in onda tra il 1985 e il 1992, Lee David Zlotoff: gli interpreti sono invece tutti nuovi.

Iris

21.00 – Nessuna verità

Film del 2008 diretto da Ridley Scott e interpretato da Russel Crowe e Leonardo DiCaprio. Parla di un agente della CIA infiltrato in una cellula di al Qaida.

Sky

Sky Cinema Pirati dei Caraibi HD

21.15 – Pirati dei Caraibi. Ai Confini del mondo

Sky Cinema Cult

21.00 – Velvet Goldmine

Sky Cinema Classics

21.00 – 48 ore