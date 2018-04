Sono i giorni dei ciliegi in fiore

L’autunno ha il foliage e la primavera i sakura, cioè i ciliegi in fiore, e ognuno potrà decretare la stagione più fotogenica in base alle sue preferenze cromatiche. Questi giorni in particolare sono i migliori per aggirarsi tra le chiome bianche e rosa nei parchi cinesi e giapponesi, e anche in molti statunitensi: per i tanti che non potranno farlo abbiamo raccolto quest’album fotografico così che anche da lontano possano fare hanami, l’antica usanza giapponese di osservare e meditare sotto i sakura in fiore. In Giappone il momento di massima fioritura è stabilito dall’Agenzia meteorologica del Giappone e nel giro di una, due settimane i petali sono caduti e i boccioli sfioriti.