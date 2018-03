Non le solite foto di primavera

La primavera è iniziata ufficialmente da due giorni e dalle agenzie fotografiche arrivano foto diverse da quelle a cui siamo abituati solitamente: ci sono i soliti ciliegi in fiore, ma questa volta sono sotto la neve, come i classici fiori nei prati o gli uccellini sugli alberi.

Dopo Parigi, nei giorni scorsi anche in altre parti d’Europa e della costa Est degli Stati Uniti, come a Washington, ci sono stati brutto tempo, freddo, neve e temperature che sembravano più invernali che primaverili. In altri posti, come Gaza e Tokyo, sembra invece che la primavera sia quella di sempre, se volete consolarvi: a seguire una raccolta di foto scattate in questi giorni per decidere in che parte del mondo vorreste essere.