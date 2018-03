La rivista Playboy ha cancellato la sua pagina Facebook

La famosa rivista erotica Playboy non ha più una pagina su Facebook: è stata cancellata per decisione del direttore creativo Cooper Hefner, che aveva annunciato al decisione su Twitter. Nel suo comunicato, Hefner aveva detto che i valori di Facebook e quelli di Playboy erano da sempre troppo diversi e che secondo lui Facebook era un posto repressivo nei confronti del sesso, aggiungendo che la decisione di cancellare la pagina della rivista è stata presa per via dello scandalo su Cambridge Analytica. La pagina Facebook di Playboy aveva 25 milioni di like.

We are stepping away from Facebook pic.twitter.com/4yFIdk2eDE — Cooper Hefner (@cooperhefner) March 28, 2018

Playboy non è la prima grande azienda che decide di non essere più su Facebook dopo il caso Cambridge Analytica. Lo aveva già fatto Tesla, per decisione del suo CEO Elon Musk, e un appello a cancellarsi da Facebook era arrivato anche dal co-fondatore di WhatsApp Brian Acton.