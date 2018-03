Il 33enne italiano scomparso in Turchia due settimane fa è stato trovato morto a Istanbul

È stato trovato a Istanbul il corpo di Alessandro Fiori, il 33enne italiano che era scomparso in Turchia due settimane fa. Fiori è stato trovato nella zona del porto con il cranio fracassato. La notizia è stata confermata a Repubblica da fonti del consolato italiano a Istanbul ed è stata data anche da diversi altri giornali.

Fiori era originario di Soncino, in provincia di Cremona, ma viveva da anni a Milano. La sua famiglia non aveva più avuto notizie di lui dal 14 marzo, due giorni dopo la sua partenza per la Turchia. Il padre, Eligio Fiori, aveva partecipato anche alla versione turca di “Chi l’ha visto”.