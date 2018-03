Cosa c’è stasera in tv

A parte i soliti programmi del mercoledì (Le iene, Chi l’ha visto, Atlantide), stasera in tv ci saranno molti film: tra quelli che avete già visto più di una volta ma forse avrete voglia di rivedere ci sono Il Gladiatore (che come vuole la tradizione di Mediaset torna ogni anno, in questo periodo) e Il diavolo veste Prada; per la categoria “thriller” c’è Il fiume delle paura e per quella “catastrofi” c’è 2012.

Su Rai Due andranno in onda due nuovi episodi del Cacciatore, la nuova serie Rai sul pool antimafia di Palermo degli anni Novanta.

Rai Uno

21.25 – La risposta è nelle stelle

Film sentimentale tratto da un libro di Nicholas Sparks, che non è una storia d’amore ma DUE storie d’amore: c’è quella tra Sophia, studentessa, e Luke, cowboy che lavora in un rodeo, e quella raccontata da un uomo anziano che Sophia e Luke portano in ospedale dopo un incidente d’auto.

21.20 – Il cacciatore

Quinto e sesto episodio della nuova serie (non chiamatela fiction) della Rai basata sulla storia di Alfonso Sabella, magistrato molto esperto e impegnato nelle inchieste contro le mafie, assessore alla Legalità del Comune di Roma nella giunta di Ignazio Marino. La serie è tratta dal romanzo autobiografico di Sabella (Cacciatore di mafiosi. Le indagini, i pedinamenti, gli arresti di un magistrato in prima linea) ed è incentrata sull’attività del pool antimafia all’inizio degli anni Novanta, dopo le stragi di Capaci e di Via D’Amelio a Palermo. Nella serie il personaggio ispirato a Alfonso Sabella, che è il protagonista, si chiama Saverio Barone.

Rai Tre

21:15 – Chi l’ha visto?

Una nuova puntata dello storico programma condotto da Federica Sciarelli e incentrato sulla ricerca delle persone scomparse e su altri temi collegati alla cronaca italiana, come i casi irrisolti del passato e le inchieste sui crimini più recenti.

Graziella Campagna: “Grazie ai Carabinieri che lo hanno arrestato ho scoperto che il suo assassino era libero. La Procura generale di Firenze chieda la revoca della liberazione condizionale ingiustamente regalata a Sutera”, il fratello a #chilhavisto →https://t.co/rCaFVHWaRg pic.twitter.com/2DK3SYdkFe — Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) March 27, 2018

Rete Quattro

21:15 – Il Gladiatore

Un classicone di quelli che si vedono su Rete Quattro. Nel 2001 Il Gladiatore di Riddley Scott fu candidato a dodici premi Oscar e ne vinse cinque (regia, attore protagonista, costumi, effetti speciali e sonoro). I due attori più famosi sono Russell Crowe e Joaquin Phoenix, che interpretano rispettivamente il generale Massimo Decimo Meridio e il cattivissimo imperatore Commodo. Sono tutte cose che sapete già, ma è sempre bello sentire Crowe che dice «Al mio segnale scatenate l’inferno».

Canale 5

21.10 – Il diavolo veste Prada

Film del 2006 in cui Anne Hathaway interpreta la giovane assistente di Maryl Streep, che recita il ruolo di una direttrice di un’importante rivista di moda, ispirata alla vera direttrice di Vogue Anne Wintour. Il film sostanzialmente ruota intorno alle angherie a cui Streep sottopone Hathaway. Alla fine però [SPOILER] si scopre che la direttrice ha un cuore d’oro.

Italia Uno

21.20 – Le Iene show

Nuova puntata del programma di approfondimento di Italia Uno, che il mercoledì viene condotto da Ilary Blasi, Teo Mammucari e Gialappa’s Band.

Matteo Viviani è andato in Bulgaria a conoscere i giovani italiani che hanno deciso di investire nelle miniere di bitcoin. L'oro del futuro? Guarda qui ⬇️ #LeIenehttps://t.co/CBrDuNI5Ra — Le Iene (@redazioneiene) March 26, 2018

La 7

21.10 – Atlantide

È un programma di approfondimento culturale condotto da Andrea Purgatori che racconta «storie di uomini e di mondi», secondo il sottotitolo. Nella puntata di stasera si parlerà del «lato oscuro della rete» e in particolare di Facebook.

TV 8

21.30 – 2012

Film apocalittico del 2009 di Roland Emmerich, con John Cusack e Amanda Peet; parla, ovviamente, dell’apocalisse. Tra le altre cose si vedono: la cupola di San Pietro rotolare sul Vaticano, il parco di Yellowstone che esplode, Los Angeles che collassa su se stessa e sprofonda nell’oceano. Se vi è piaciuto e pensate di riguardarlo stasera non c’è niente di male: ci sono delle ragioni precise per cui siamo attratti da film di questo tipo.

NOVE

21.25 – Il tesoro dell’Amazzonia

Film d’azione del 2010 con Dwayne Johnson, Sean William Scott e Rosario Dawson. Un cacciatore di taglie viene ingaggiato da un suo creditore per trovare e riportare a casa il figlio dalla foresta Amazzonica.

Rai Quattro

21.05 – MacGyver

Episodi 7, 8 e 9 della prima stagione reboot della storica serie tv MacGyver. Il creatore della nuova serie è lo stesso di quella andata in onda tra il 1985 e il 1992, Lee David Zlotoff: gli interpreti sono invece tutti nuovi.

Iris

21.00 – Il fiume della paura

Thriller d’azione del 1994 con Kevin Bacon e Meryl Streep. Gail e Tom decidono di festeggiare il compleanno del figlio facendo rafting sulle rapide in Montana. Qui conoscono due uomini, Wade e Terry, con cui stringono subito amicizia, ma che si riveleranno essere due latitanti. Wade e Terry costringeranno Gail e Tom ad attraversare il fiume insieme a loro, sul gommone.

Sky

Sky Cinema Uno

21.00 – La torre nera

Sky Cinema Hits

21.00 – Ghostbusters

(il reboot)

Sky Cinema Classics

21.00 – Hanna e le sue sorelle