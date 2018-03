Cosa c’è stasera in TV

È domenica e questa sera in televisione c’è la classica programmazione domenicale, senza eventi particolarmente attesi. Si trova quindi un po’ di tutto fra talk show, programmi d’intrattenimento, film e sport. La Rai manda in onda Che tempo che fa su Rai 1 e Storie Maledette su Rai 3. Rete 4 se la cava con Don Camillo e Peppone, su Italia 1 invece c’è un’altra puntata delle Iene Show. Su TV8 — il canale in chiaro di Sky Italia — verrà trasmessa la replica del Gran Premio d’Australia di Formula 1, il primo del Mondiale 2018, corso stamattina a Melbourne.

Rai 1

20.35 – Che tempo che fa: il talk show condotto da Fabio Fazio con Filippa Lagerback e Luciana Littizzetto. Tra gli ospiti di stasera ci sono Alain Delon, Roberto Saviano, Sofia Goggia e i Maneskin.

Rai 2

21.20 – N.C.I.S.: è una serie televisiva americana incentrata sulle attività dell’agenzia della Marina militare degli Stati Uniti che si occupa dei casi investigativi della stessa Marina e del corpo dei Marines. Il titolo dell’episodio di stasera è Voci, della quindicesima stagione.

22.10 – S.W.A.T: è una serie televisiva remake dell’omonima serie trasmessa dal 1975 al 1976 e del film del 2003 S.W.A.T. – Squadra speciale anticrimine. Gli episodi di stasera s’intitolano Mireya e Mondi Diversi.

Rai 3

21.20 – Storie Maledette: Franca Leosini racconta gli omicidi di Tatiana Ceoban e della figlia Elena, scomparse improvvisamente da Gradoli il 30 maggio del 2009.

Rete 4

21.15 – Don Camillo monsignore… ma non troppo: quarto episodio della saga scritta da Giovannino Guareschi e ambientata a Brescello, in provincia di Reggio Emilia, che vede contrapporsi un politico comunista e un parroco nel dopoguerra italiano.

Canale 5

21.14 – Furore – Capitolo secondo: seconda stagione di una fiction ambientata negli anni Sessanta che parla delle discriminazioni contro gli italiani meridionali nelle regioni del Nord. Ci sono lacrime, baci e colpi di scena, o almeno cose che vorrebbero esserlo.

Italia 1

21.20 — C.S.I. Scena del crimine: va in onda il sesto episodio, Di sport si muore, della tredicesima stagione ambientata a Las Vegas, cioè quella originale.

22.20 – Le Iene Show: è il programma di Italia 1 condotto, nelle puntate trasmesse la domenica sera, da Nicola Savino, Nadia Toffa, Giulio Golia e Matteo Viviani.

La7

20.30 – Non è l’Arena: è il programma di approfondimento televisivo condotto da Massimo Giletti.

TV8

21.00 – Gran Premio d’Australia di Formula 1 (replica): il canale in chiaro di Sky trasmette in differita il primo Gran Premio del Mondiale 2018 di Formula 1, corso questa mattina a Melbourne.

La passione che si accende la puoi vivere solo al tasto 8⃣

Rai 4

21.03 – The Mechanic: remake del film del 1972 diretto da Michael Winner e interpretato da Charles Bronson. Il protagonista qui è Jason Statham e il finale è diverso.

Rai Movie

22.00 – Tutto tutto niente niente: film del 2012 in cui il protagonista è Antonio Albanese, che interpreta Cetto La Qualunque e altri due suoi personaggi laterali.

Iris

21.00 – I due carabinieri: uno è Carlo Verdone — che ha scritto e girato il film nel 1984 — l’altro è Enrico Montesano.

Sky

Sky Cinema Uno

21.15 – L’eccezione alla regola

Sky Cinema Passion

21.00 – Non buttiamoci giù

Sky Cinema Family

21.00 – Abel