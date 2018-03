La domenica sportiva

Tra le migliori foto di sport di questa settimana ce ne sono alcune di persone intente a svolgere attività particolarmente provanti. La Esrar Obstacle Course Race a Doha, in Qatar, è una corsa a ostacoli da superare, un po’ come nei film sui militari nei campi di addestramento. La Red Bull Nordenskioldsloppet, in Svezia, è una gara lunga 220 chilometri tutti da percorrere con gli sci di fondo. In Sudafrica si è invece svolta la Cape Epic, una delle più famose gare di mountain bike del mondo. È lunga 685 chilometri, divisi in 8 tappe: si corre in coppia e bisogna arrivare al traguardo insieme al proprio compagno. Tra gli altri hanno partecipato anche Jose Antonio Hermida e l’ex ciclista su strada Joaquim Rordiguez, detto Purito.