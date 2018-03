I giornali di oggi, spiegati bene, dal vivo

Al Circolo dei lettori di Torino, questa mattina a partire dalle 11, il peraltro direttore del Post Luca Sofri e il vicedirettore Francesco Costa hanno letto e commentato i giornali appena usciti. Una rassegna stampa, insomma, fatta come fa il Post di solito, spiegando le cose. Qui sotto trovate il video dell’incontro, qui invece trovate le prime pagine di oggi, per non arrivare proprio impreparati.

I giornali spiegati bene con Il Post In diretta dal Circolo dei lettori, i giornali di oggi, spiegati bene da Luca Sofri e Francesco Costa.

La rassegna stampa di oggi fa parte di una collaborazione tra il Post e il Circolo dei lettori di Torino, che durerà per tutto il 2018. Ce ne saranno sicuramente altre due, il 7 e il 21 aprile, mentre altre cose le troverete sulla pagina Libri del Post.