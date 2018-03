Tutti i giornali di oggi aprono sulla spaccatura nel centrodestra fra Lega e Forza Italia nel voto di ieri per la presidenza del Senato, dove la Lega ha deciso di votare per Anna Maria Bernini per assecondare le richieste del Movimento 5 Stelle che non voleva il candidato proposto da Forza Italia, Paolo Romani, per una sua condanna in primo grado per peculato, lasciando aperte le prospettive per le ulteriori votazioni in programma oggi. L’Osservatore Romano e Libero aprono invece sull’attentato rivendicato dall’ISIS a Trèbes, in Francia, dove un uomo ha ucciso quattro persone sparando per strada e in un supermercato, mentre i giornali sportivi commentano la sconfitta dell’Italia in amichevole contro l’Argentina.