È in corso un attacco terroristico nel sud della Francia

Questa mattina alle 11.15 un uomo armato è entrato in un supermercato nella città di Trèbes, nel sud della Francia, e ha preso in ostaggio diverse persone: il ministero degli Interni ha confermato che almeno due persone sono state uccise, ma il bilancio è ancora provvisorio. Poco prima un uomo aveva sparato diversi colpi di pistola contro un gruppo di poliziotti nella vicina città di Carcassonne, ferendo un agente: sembra si tratti della stessa persona, anche se la polizia non ha ancora confermato l’informazione.

Diversi testimoni hanno raccontato che l’assalitore ha detto di essere dello Stato Islamico e alcuni media francesi dicono che abbia chiesto la liberazione di Salah Abdeslam, unico sopravvissuto tra gli attentatori degli attacchi a Parigi del novembre 2015. Abdeslam si trova in carcere e il processo contro di lui è iniziato lo scorso mese in Belgio. Il primo ministro francese Édouard Philippe ha parlato di “atto terroristico”.

