Come si eleggono i presidenti di Camera e Senato

Domani cominceranno le votazioni per eleggere i presidenti di Camera e Senato, il primo atto della nuova legislatura uscita dalle elezioni del 4 marzo. Le notizie di questi giorni sono di un accordo tra il Movimento 5 Stelle e il centrodestra per spartirsi le camere, molto però dipenderà da quello che accadrà domani e dopodomani, quando i nuovi parlamentari si riuniranno e cominceranno a votare. Camera e Senato, inoltre, eleggono i loro presidenti a scrutinio segreto e in maniera differente, e questo potrebbe rendere gli accordi più complicati, oltre a permettere elaborate tattiche e ripensamenti dell’ultimo minuto.

Come si elegge il presidente delle Camera

Si vota a scrutinio segreto, quindi è possibile per i deputati non rispettare le indicazioni dei loro capigruppo. Per i primi tre scrutini serve una maggioranza dei due terzi. Dal quarto in poi diventa sufficiente la maggioranza assoluta dei votanti. Nell’attuale Camera, dove nessuna forza ha la maggioranza, serve quindi un accordo trasversale o almeno l’astensione di uno dei tre principali schieramenti.

Primo scrutinio: maggioranza pari a due terzi dei parlamentari

Secondo scrutinio: maggioranza pari a due terzi dei votanti

Terzo scrutinio: maggioranza pari a due terzi dei votanti

Quarto scrutinio: maggioranza assoluta dei votanti

Come si elegge il presidente del Senato

Anche al Senato si vota a scrutinio segreto. Per eleggere il presidente serve la maggioranza dei senatori per i primi due scrutini, la maggioranza dei votanti al terzo, mentre il quarto scrutinio si svolge con un ballottaggio tra i due candidati più votati nel terzo scrutinio.

Primo scrutinio: maggioranza assoluta dei senatori

Secondo scrutinio: maggioranza assoluta dei senatori

Terzo scrutinio: maggioranza assoluta dei presenti

Quarto scrutinio: ballottaggio tra i due candidati più votati al terzo scrutinio

Quanto ci vuole?

Nel 2013 furono sufficienti quattro scrutini per eleggere entrambi i presidenti delle Camere. Le votazioni cominciarono il 15 marzo, giorno dell’insediamento delle camere, e terminarono il giorno successivo, il 16 marzo. La presidente delle Camera Laura Boldrini venne eletta al quarto scrutinio, quello in cui vince chi ottiene la maggioranza dei voti espressi. All’epoca, la coalizione di centrosinistra aveva la maggioranza dei voti alla Camera. Per le prime tre votazioni, quelle che hanno bisogno di una maggioranza di due terzi, il PD non presentò candidature. Boldrini venne eletta a sorpresa (il suo nome non era praticamente circolato nei giorni precedenti) la mattina del 16 marzo, al quarto scrutinio.

Al Senato la situazione era più complessa, perché da solo il PD non aveva i numeri per eleggere il suo candidato. Per le prime due votazioni, quindi, il centrosinistra scelse di non presentare alcun candidato e fece il nome di Pietro Grasso soltanto la mattina del 16 marzo, durante il terzo scrutinio. Grasso ottenne 120 voti e il candidato del centrodestra Renato Schifani 111. Visto che Grasso non aveva raggiunto la maggioranza assoluta dei voti espressi si procedette al ballottaggio tra i due candidati più votati al terzo scrutinio. Grasso vinse con 137 voti.

Quindi chi sarà eletto?

È la grande questione di questi giorni: Movimento 5 Stelle e centrodestra riusciranno ad accordarsi per dividersi le due Camere o l’elezione dei presidenti sarà più complessa del previsto? L’accordo sembra essere oramai quasi raggiunto e gli ultimi dettagli dovrebbero essere concordati nella giornata di oggi. A quanto sembra, il centrodestra presenterà una rosa di candidati alla presidenza del Senato e il Movimento 5 Stelle farà altrettanto per la Camera. Secondo i giornali, alla Camera il Movimento 5 Stelle presenterà i nomi di Roberto Fico e Riccardo Fraccaro. Il centrodestra, per il Senato, ha proposto Paolo Romani, che però ha una condanna non definitiva per un reato minore (e il Movimento 5 Stelle ha detto che non voterà condannati), mentre oggi si fanno anche i nomi di Anna Maria Bernini e di Elisabetta Alberti Casellari.

Se l’accordo dovesse funzionare potrebbe essere un passo importante per cercare di raggiungere un accordo anche sulla formazione di una maggioranza di governo (che rimane comunque un obiettivo molto complesso). È possibile, anche se improbabile, che ci sia comunque un incidente di percorso: un dissidio dell’ultimo momento che fa saltare l’accordo. In quel caso, il centrodestra avrebbe la maggioranza relativa al Senato e quindi potrebbe eleggere il presidente del Senato da solo al ballottaggio previsto per il quarto scrutinio. Alla Camera, invece, dove serve la maggioranza assoluta dei votanti, è necessario trovare l’accordo con un altra forza politica. Se gli accordi con il Movimento 5 Stelle dovessero fallire, l’unica altra forza che sarà possibile interpellare è il PD che potrebbe decidere di fare due cose: votare il candidato del centrodestra (che sembra al momento piuttosto improbabile) oppure astenersi, permettendo così al candidato del centrodestra di vincere.