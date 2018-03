I libri di poesia più venduti su IBS nell’ultimo anno

La libreria online IBS ha pubblicato la classifica dei libri di poesia più venduti sul suo sito nell’ultimo anno, dal primo marzo 2017 al primo marzo 2018. I dati – che quindi sono parziali: solo quelli venduti da IBS online – sono stati raccolti in occasione della Giornata mondiale della poesia, che è il 21 marzo ed è stata istituita dall’UNESCO nel 1999. Al primo posto c’è Poesie, prose e diari del poeta Sandro Penna, di cui l’anno scorso ricorrevano i 40 anni dalla morte, seguito da una raccolta dello youtuber Francesco Sole, e da Milk and honey, della 25enne indo-canadese Rupi Kaur, diventata famosa su Instagram. Ci sono anche molti classici, da Omero e Ariosto a Petrarca e Montale, probabilmente spinti dalle scuole, e la poetessa Wisława Szymborska, premio Nobel per la letteratura nel 1996, che ha ottenuto una piccola fama dopo la morte, nel 2012.

Abbiamo scelto alcuni versi per ciascuno dei primi dieci libri della classifica.

1. Sandro Penna – Poesie, prose e diari

Era la mia città, la città vuota

all’alba, piena di un mio desiderio.

Ma il mio canto d’amore, il mio più vero

era per gli altri una canzone ignota

Era la mia città dalla raccolta Poesie inedite (1927-1955)

2. Francesco Sole – Ti voglio bene. #poesie

da Sei la mia persona

3. Rupi Kaur – Milk and honey

4. Wislawa Szymborska – La gioia di scrivere. Tutte le poesie (1945-2009)

Il primo amore «Dicono

che il primo amore sia il più importante. Ciò è molto romantico

ma non è il mio caso.

Qualcosa tra noi c’è stato e non c’è stato,

è accaduto e si è perduto.

Non mi tremano le mani

quando mi imbatto in piccoli ricordi

e in un rotolo di lettere legate con lo spago

nemmeno con un nastrino.

Il nostro unico incontro dopo anni,

la conversazione di due sedie

intorno a un freddo tavolino.

Altri amori

ancora respirano profondamente in me».

(Continua)

5. Ludovico Ariosto – Orlando furioso

Quivi ebbe Astolfo doppia meraviglia:

che quel paese appresso era sì grande,

il quale a un picciol tondo rassimiglia

a noi che lo miriam da queste bande;

e ch’aguzzar conviengli ambe le ciglia,

s’indi la terra e ’l mar ch’intorno spande,

discerner vuol; che non avendo luce,

l’imagin lor poco alta si conduce Altri fiumi, altri laghi, altre campagne

sono là su, che non son qui tra noi;

altri piani, altre valli, altre montagne,

c’han le cittadi, hanno i castelli suoi,

con case de le quai mai le più magne

non vide il paladin prima né poi:

e vi sono ample e solitarie selve,

ove le ninfe ognor cacciano belve.

(dal Canto XXXIV)

6. Franco Arminio – Cedi la strada agli alberi. Poesie d’amore e di terra

(Continua)

7. Gio Evan – Capita a volte che ti penso sempre

8. Charles Bukowski – Sull’amore

9. Giorgio Caproni – Tutte le poesie

Biglietto lasciato prima di non andar via

Se non dovessi tornare,

sappiate che non sono mai

partito.

Il mio viaggiare

È stato tutto un restare

qua, dove non fui mai

(Da qui)

10. Antonio Socci – Amor perduto. L’Inferno di Dante per i contemporanei

È una “traduzione” dell’Inferno di Dante, un po’ un’eccezione in questa lista.