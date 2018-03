Un po’ di pagine dal nuovo numero di “Undici”

Il 16 marzo è uscito il ventesimo numero della rivista bimestrale di calcio Undici, che oltre a contenere nuove interviste e approfondimenti è stato ripensato anche nella veste grafica. La copertina e l’articolo principale del nuovo numero di Undici sono dedicati ad Alisson Becker, il 25enne portiere della Roma che quest’estate sarà anche il titolare della Nazionale brasiliana ai Mondiali in Russia. Con lui, Tommaso Giagni ha parlato di come è cambiato il ruolo del portiere negli ultimi anni e di come cambierà ancora in futuro. E poi ci sono interviste con il direttore sportivo della Sampdoria, Carlo Osti, che negli ultimi anni ha scovato alcuni dei giovani più promettenti della Serie A, e con Riccardo Orsolini e Nicolò Barella, due giovani promettenti calciatori italiani. E poi ancora: si parla di VAR, di Tonya Harding (la pattinatrice raccontata nel film Tonya) e di come Jose Mourinho stia provando a cambiare se stesso. Tutti i contenuti del nuovo numero di Undici li trovate qui.