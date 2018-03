La nazionale dell’Olanda, di padre in figlio

L’attaccante olandese Justin Kluivert è stato convocato dall’allenatore della nazionale olandese, Ronald Koeman, per le amichevoli in programma questa settimana. Se dovesse giocare, lui e suo padre Patrick – grande attaccante durante gli anni Novanta – diventerebbero la decima coppia di padre e figlio ad avere almeno una presenza ciascuno con l’Olanda.

Solo in pochi altri paesi al mondo il calcio viene insegnato come in Olanda, che pur avendo meno di venti milioni di abitanti, è uno dei più rilevanti nella storia di questo gioco. La storia del calcio olandese iniziò di fatto negli anni Sessanta, con l’Ajax di Rinus Michels e Johan Cruijff: il loro “calcio totale” analizzò e modificò soprattutto la gestione dello spazio con un metodo di gioco che richiedeva una preparazione tattica studiata nei minimi dettagli, senza precedenti per l’epoca. Da allora il calcio olandese è cambiato per sempre e la squadra che ne ha più incarnato i significati, l’Ajax appunto, è rimasta anche negli anni successivi una delle più importanti d’Europa, continuando a insegnare il calcio ad intere generazioni di calciatori.

Le ridotte dimensioni del paese e il modo in cui viene concepito il calcio sono i motivi principali per cui nessun’altra Nazionale di calcio al mondo ha avuto così tanti padri e figli nelle sue file. Nelle fotografie qui sopra ce ne sono molti, ma andrebbero aggiunti anche Jan Everse e Jan Everse Jr. e Wim van der Gijp e il figlio Rene van der Gijp.