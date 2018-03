Cosa c’è stasera in TV

Questa sera in TV ci sono due vecchie e famose commedie italiane, una del 1955 e una del 1981, oltre a un film più recente che ricevette ottime critiche quando uscì: Lo chiamavano Jeeg Robot. Ci sono anche Che tempo che fa e Le Iene, come ogni domenica, e Storie maledette di Franca Leosini, che anche questa sera parlerà dell’omicidio di Sarah Scazzi intervistando Sabrina Misseri e Cosima Serrano. Se siete impallinati di MotoGP e non riuscite a guardare il Gran Premio del Qatar su Sky, potete recuperarlo su TV8 alle 21.

Rai 1

20.35 – Che tempo che fa: il talk show condotto da Fabio Fazio — con Filippa Lagerback e Luciana Littizzetto. Tra gli ospiti di stasera:

Rai 2

21.20 – N.C.I.S.: è una serie televisiva americana incentrata sulle attività dell’agenzia della Marina militare degli Stati Uniti che si occupa dei casi investigativi che riguardano la stessa Marina e il corpo dei Marines. Il titolo dell’episodio di stasera è Un ragionevole dubbio ed è della quindicesima stagione.

22.10 – S.W.A.T: è una serie televisiva remake dell’omonima serie trasmessa dal 1975 al 1976 e del film del 2003 S.W.A.T. – Squadra speciale anticrimine. Il titolo dell’episodio di stasera, il settimo della prima stagione, è Il futuro non è scritto.

Stasera dalle 21.20 non perdete gli episodi di: @NCIS_CBS "Un ragionevole dubbio" e @swatcbs "Il futuro non è scritto" pic.twitter.com/Q24ptHDVaI — Rai2 (@RaiDue) March 18, 2018

Rai 3

21.20 – Storie Maledette: seconda parte del lavoro di Franca Leosini sull’omicidio di Sarah Scazzi, con le interviste a Sabrina Misseri e Cosima Serrano, madre e figli in carcere per aver ucciso la cugina e nipote.

Questa sera, alle 21.20 su #Rai3, secondo appuntamento con Franca Leosini e @StorieMaledette.

Sabrina Misseri e sua madre Cosima Serrano, condannate all'ergastolo per l'omicidio di Sarah Scazzi, proseguono il racconto della loro verità. pic.twitter.com/8XpwRDGgdE — Rai3 (@RaiTre) March 18, 2018

Rete 4

21.15 – Don Camillo e l’onorevole Peppone: terzo episodio della saga scritta da Giovannino Guareschi e ambientata a Brescello, in provincia di Reggio Emilia, che vede contrapporsi un politico comunista e un parroco nel Dopoguerra. Uscì nel 1955.

Canale 5

21.14 – Furore – Capitolo secondo: seconda stagione di una fiction ambientata negli anni Sessanta che parla delle discriminazioni contro gli italiani meridionali nelle regioni del Nord. Ci sono lacrime, baci e colpi di scena, o almeno cose che vorrebbero esserlo.

Italia 1

21.20 – Le Iene Show: il programma di Italia 1 condotto, nelle puntate trasmesse la domenica sera, da Nicola Savino, Nadia Toffa, Giulio Golia e Matteo Viviani.

La7

20.35 – Non è l’Arena: è il programma di approfondimento televisivo condotto da Massimo Giletti.

Uno scenario politico ancora non chiaro, l'elezione dei presidenti di Camera e Senato, le consultazioni per la nomina del governo. Di questo ed altro si parlerà stasera a #nonelarena. Ospite di Massimo Giletti il giornalista Marco Travaglio — Non è l'Arena (@nonelarena) March 18, 2018

TV8

21.00 – Gran Premio di MotoGP del Qatar: il primo della stagione del Motomondiale 2018 inizierà alle 17 ma sarà poi trasmesso da TV8 in differita alle 21. Si correrà sul circuito di Losail, vicino a Doha, e in pole position c’è il pilota francese Johann Zarco della Yamaha, al suo secondo anno in MotoGP. Sempre dalla prima fila, in seconda e terza posizione, partiranno Marc Marquez della Honda e Danilo Petrucci della Ducati. Il suo compagno di squadra Andrea Dovizioso partirà quinti, mentre Valentino Rossi della Yamaha sarà ottavo e Jorge Lorenzo della Ducati sarà nono.

Rai 4

21.03 – The tourist: film del 2010 con Angelina Jolie e Johnny Depp ambientato in gran parte a Venezia. È un po’ una storia d’amore, un po’ di inseguimenti di ganster e polizia.

Rai Movie

21.10 – Lo chiamavano Jeeg Robot: film italiano del 2016 con Claudio Santamaria, nei panni di un supereroe romano, Ilenia Pastorelli e Luca Marinelli. Alla critica è piaciuto moltissimo quando è uscito.

Iris

21.00 – Il marchese del grillo: commedia italiana del 1981, diretta da Mario Monicelli e interpretata da Alberto Sordi, nei panni di un aristocratico romano di inizio Ottocento che conduce una vita di ozio e agi di vario tipo organizzando beffe.

Sky

Sky Cinema Uno

21.15 – Hemingway & Gellhorn

Sky Cinema Passion

21.00 – Tutto può cambiare