Cosa c’è stasera in tv

Oltre ai consueti programmi del venerdì – Nemo, Propaganda Live, Quarto Grado, lo spettacolo di Crozza – stasera c’è una certa varietà. Rai Uno trasmette la puntata finale del talent Sanremo Young, su Rai Tre va in onda un documentario di Ezio Mauro sul rapimento e la prigionia di Aldo Moro, che iniziò oggi quarant’anni fa, mentre Rai Movie trasmette un bel film di Alejandro González Iñárritu, Babel. Se invece volete uscire, approfittate delle benevole temperature di stasera: domani il tempo peggiorerà un po’ ovunque.

Rai Uno

21:25 – Sanremo Young: stasera andrà in onda la finale del talent show per ragazzi che si svolge al teatro Ariston, lo stesso che ospita il Festival di Sanremo. Sembra che la Rai l’abbia messo in piedi soprattutto per ammortizzare i costi di allestimento del Festival. Al talent partecipano 12 ragazzi di età compresa fra i 14 e i 17 anni, che devono reinterpretare dei classici della musica italiana. Tra gli ospiti della puntata ci saranno fra gli altri gli Europe, che si sono già esibiti sul palco dell’Ariston nel 1989.

Rai Due

21:25 – Nemo – Nessuno escluso: nuova puntata del programma di approfondimento condotto da Valentina Petrini e Enrico Lucci. Fra gli ospiti della puntata ci saranno fra gli altri Oliviero Toscani e Francesco Montanari.

Rai Tre

21.15 – Il condannato: è un documentario sul rapimento e la reclusione di Aldo Moro, che iniziò oggi quarant’anni fa, curato dall’ex direttore di Repubblica Ezio Mauro.

#AldoMoro:”Si tratta di essere coraggiosi e fiduciosi al tempo stesso, si tratta di vivere il tempo che ci è stato dato con tutte le sue difficoltà”

Stasera alle 21.15 su @RaiTre #IlCondannato di @eziomauro @StandByMeTV — Simona Ercolani (@simonaercolani) March 16, 2018

Rete 4

21:15 – Quarto grado: programma di approfondimento dedicato alla cronaca nera, condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero.

Canale 5

21.11 – Immaturi, il viaggio: sequel del film del 2011 con Ricky Memphis, Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu e Sabrina Impacciatore. Racconta la storia di un gruppo di quarantenni costretto, dopo vent’anni, a tornare sui banchi di scuola perché il ministero della Pubblica Istruzione ha annullato il loro esame di maturità. Fino alla scorsa settimana, Canale 5 aveva mandato in onda la fiction ispirata ai due film.

Italia 1

21.25 – Transporter 3: è l’ultimo della serie Transporter basata sul personaggio di Frank Martin e con Jason Statham, che trasporta cose top secret. È un film di azione, guida spericolata e sparatorie, ma di quelli fatti dignitosamente: il produttore è Luc Besson.

La7

21.10 – Propaganda Live: il solito programma da Diego Bianchi (in arte Zoro). Tra gli ospiti stasera ci saranno Giancarlo De Cataldo ed Ester Viola.

Stasera torna #propagandalive: reportage, disegni, notizie, spiegoni e il commento in studio di Giancarlo De Cataldo, Constanze Reuscher, Ester Viola e Ciro Pellegrino. Ci vediamo alle 21.10 su @La7tv. pic.twitter.com/quvR71pp9n — Propaganda Live (@welikeduel) March 16, 2018

TV8

21.30 – Io & Marley: una tipica commedia di Owen Wilson: lui e Jennifer Aniston sono due giornalisti che per provare ad avere un rapporto più disteso comprano un cane, il quale però si rivelerà molto più dispettoso del previsto.

NOVE

21:25 – Fratelli di Crozza: il nuovo spettacolo televisivo del comico e conduttore Maurizio Crozza, che va in onda in diretta.

Ci pensiamo noi a ricordarvi l’appuntamento più importante della settimana: alle 21.25 #FratelliDiCrozza torna live con una nuova puntata! pic.twitter.com/Zdj9Jxi3I8 — Fratelli di Crozza (@fratellicrozza) March 16, 2018

Rai 4

21.00 – Criminal Minds: Beyond Borders: prima puntata di uno spin-off della famosa serie poliziesca che parla del lavoro di un gruppo di criminologi dell’FBI specializzati in serial killer. La particolarità dello spin-off è che i casi a cui lavorano i protagonisti sono ambientati fuori dagli Stati Uniti.

#CriminalMinds: #BeyondBorders. Parte stasera la serie spin-off del celebre action-poliziesco televisivo. Episodi 1-2-3 della PRIMA STAGIONE, stasera alle 21:00 pic.twitter.com/QfCMLSCkoJ — Rai4 (@RaiQuattro) March 16, 2018

Rai Movie

21.10 – Babel: è il secondo film che fece conoscere in tutto il mondo Alejandro González Iñárritu dopo 21 grammi. Racconta una serie di storie ambientate in Marocco e Giappone, apparentemente slegate fra loro. Nel cast ci sono fra gli altri Cate Blanchett e Brad Pitt.

Sony

21.00 – Mary Reilly: è la storia del Dr. Jekyll e di Mr. Hyde raccontata dal punto di vista della domestica, interpretata da Julia Roberts. Uscito nel 1996, il film non ottenne grandi recensioni.

Sky

Sky Cinema HD, 21.15: Bleed – Più forte del destino

Sky Cinema Passion, 21: Vanilla Sky

Sky Cinema +24, 21.15: La cura del benessere