Cosa c’è stasera in tv

Stasera in tv ci saranno due episodi di È arrivata la felicità 2, la fiction di Rai Uno che – come la Champions League – viene trasmessa un po’ di martedì e un po’ di mercoledì. La Roma giocherà il ritorno degli ottavi in casa contro lo Shaktar Donetsk, in una partita che poteva essere più semplice di così.

Sarà anche una serata di film, di tutti i generi e per tutti i gusti: ci saranno un bel thriller con Russell Crowe; uno dei nove film dell’universo del Pianeta delle scimmie (probabilmente l’unico che potete guardare senza preoccuparvi di sequel o reboot); un film poliziesco dei tempi in cui c’erano i punti esclamativi nei titoli dei film polizieschi; una commedia-americana-con-Adam-Sandler; un’altra commedia (italiana) con Luciana Littizzetto e Fabio De Luigi. Su Rai 4 andrà in onda Non essere cattivo, il film drammatico di Claudio Caligari e con Luca Marinelli che parla di droga, crimine e vite distrutte nelle borgate romane. La saga di Harry Potter, ritrasmessa per intero da Italia Uno, stasera arriverà alla fine.

Rai Uno

21.25 – È arrivata la felicità 2

Due nuovi episodi della seconda stagione di È arrivata la felicità, che viene definita dalla Rai una «commedia sentimentale». I titoli degli episodi della fiction cominciano sempre con «Quando», e vanno avanti di solito con «ho fatto», «hai detto» o «sei andata». Stasera è il turno di Quando hai cambiato acconciatura e Quando ho cominciato ad affidarmi troppo.

Vi aspettiamo domani sera alle 21:25 su Rai 1 con la quinta puntata di #EArrivataLaFelicità 💓 pic.twitter.com/BOf5eqIT0J — lafelicitàtv (@lafelicitatv) March 12, 2018

Rai Due

21.20 – Stasera tutto è possibile

Programma comico condotto da Amadeus in cui alcuni personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport si sottopongono a delle prove. Non vince nessuno e non perde nessuno, in compenso c’è «un clima di sana e liberatoria allegria», secondo il sito della Rai.

Rai Tre

21.15 – #cartabianca

Nuova puntata del talk show di approfondimento politico e di attualità condotto da Bianca Berlinguer, che stasera proseguirà con il dibattito post-elezioni (ne avremo ancora per un bel po’). #cartabianca va in onda sia il lunedì che il martedì: ieri si è parlato molto della prima riunione dei dirigenti del PD dopo la sconfitta elettorale e le dimissioni di Matteo Renzi.

Grazie a tutti per averci seguito #cartabianca torna domani alle 21:15 in prima serata su @RaiTre pic.twitter.com/bIw3gWrgnF — #cartabianca (@Cartabiancarai3) March 12, 2018

Rete 4

21.15 – The next three days

È il thriller del 2010 in cui Russell Crowe interpreta un professore sposato con una donna condannata all’ergastolo per omicidio; il personaggio di Crowe è convinto della sua innocenza, e dedica la sua vita a studiare un piano per farla evadere. Ci sono anche Elizabeth Banks e Liam Neeson.

Canale 5

20.40 – Roma-Shaktar Donetsk

È la partita di ritorno degli ottavi di Champions: si giocherà allo stadio Olimpico di Roma dopo che lo scorso 21 febbraio la squadra allenata da Eusebio Di Francesco ha perso in Ucraina per 2 a 1.

Which 4⃣ teams will complete the quarter-final line-up? 🤔#UCL pic.twitter.com/ntP2iT4sRI — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 12, 2018

talia Uno

21.25 – Harry Potter e i doni della morte – Parte 2

È l’ottavo e ultimo film tratto dalla saga di Harry Potter, che è soprattutto quello della battaglia di Hogwarts. Italia Uno ha trasmesso tutta la saga: un film ogni martedì nelle ultime otto settimane. La famosa conclusione della storia è stata spezzata in due, un po’ per problemi di durata e un po’ per raddoppiare gli incassi. O almeno, questa è la conclusione della storia per tutti quelli che di quell’altra cosa non vogliono sentir parlare.

21:10 – Dimartedì

Il talk show politico condotto da Giovanni Floris, che ci ricorda che giorno della settimana è.

Tv 8

21.30 – Mia moglie per finta

È una commedia sentimentale del 2011 con Adam Sandler, Jennifer Aniston e, in un ruolo secondario, Nicole Kidman. Il personaggio di Sandler racconta alle donne con cui esce di essere sposato – quando è in loro compagnia indossa un anello – per evitare di finire in una relazione “seria”. Non indossa invece la fede quando si trova con il personaggio di Aniston, per cui prova sentimenti più profondi. Un giorno lei trova l’anello, e lui – pur di non raccontare la verità – continua a reggere il gioco e si inventa una moglie inesistente da cui starebbe divorziando.

NOVE

21.25 – Aspirante vedovo

Commedia italiana del 2013 di Massimo Venier e con Luciana Littizzetto e Fabio De Luigi, dalla trama vagamente macabra. Littizzetto, ricca industriale, e De Luigi, imprenditore fallimentare, vivono un matrimonio infelice. Un giorno lui si convince della morte di lei, perché la pensava a bordo di un aereo precipitato, e si scopre felice di ritrovarsi libero e con l’eredità. In realtà Littizzetto non aveva mai preso il volo, e De Luigi si mette a studiare un modo per farla fuori davvero.

Iris

21.00 – È una sporca faccenda, tenente Parker!

Film poliziesco del 1973 che ci ricorda com’erano i titoli dei film polizieschi negli anni Settanta (in originale si chiama solo «McQ»). John Wayne interpreta un tenente di Seattle che spara come in un western, e che come molti personaggi western di Wayne è uno che «va dritto al sodo», e i cui metodi «gli procurano grane»: «non va per il sottile», insomma. Si parla di droga e connivenza tra mafia e polizia.

Rai Quattro

21.05 – Il pianeta delle scimmie

Per intenderci: parliamo del film del 2001, quello di Tim Burton, con Mark Wahlberg, Tim Roth e Helena Bonham Carter. Se avete perso il conto da un po’, ci sono nove film ambientati in quest’universo, tra remake e sequel: il primo è del 1968, l’ultimo del 2017. Questo di Tim Burton è un film a sé stante, nel senso che non fa parte né del primo ciclo né della serie reboot. Un astronauta viene risucchiato da un vortice spazio-temporale, viaggia nel futuro di migliaia di anni e precipita su un pianeta abitato da scimmie evolute, discendenti di quelle usate dagli scienziati per le missioni spaziali, che tengono in schiavitù gli esseri umani.

Rai Movie

21.10 – Non essere cattivo

Film italiano del 2015 diretto da Claudio Caligari (che morì lo stesso anno) e con Luca Marinelli. Parla di droga e criminalità ed è ambientato nel 1995 a Ostia, l’enorme quartiere di Roma noto tra le altre cose per i grandi palazzi di edilizia popolare, le infrastrutture fatiscenti e le piazze di spaccio. È stato il film scelto per rappresentare l’Italia agli Oscar 2015, senza poi essere selezionato tra i finalisti.

Sky

Sky Cinema Oscar

21.15 – Zona d’ombra

Sky Cinema Max

21.00 – The Final Cut

Sky Cinema Classics

21.00 – Febbre da cavallo