Cosa c’è stasera in tv

Stasera la programmazione televisiva non subirà cambiamenti particolari: ci sono tutte le solite cose della domenica sera, a partire da Che tempo che fa su Rai 1, Le Iene Show su Italia 1 e Non è l’Arena su La7. Tra i film, sono in programma due note commedie italiane: Bianco, rosso e Verdone e Il ritorno di don Camillo.

Rai 1

20.35 – Che tempo che fa: il talk show condotto da Fabio Fazio — con Filippa Lagerback e Luciana Littizzetto. Tra gli ospiti di stasera:

Rai 2

21.20 – N.C.I.S.: è una serie televisiva americana incentrata sulle attività dell’agenzia della Marina militare degli Stati Uniti che si occupa dei casi investigativi che riguardano la stessa Marina e il corpo dei Marines. Il titolo dell’episodio di stasera è Qui pro quo.

22.10 – S.W.A.T: è una serie televisiva remake dell’omonima serie trasmessa dal 1975 al 1976 e del film del 2003 S.W.A.T. – Squadra speciale anticrimine. Il titolo dell’episodio di stasera è Segreti e bugie.

Stasera dalle 21:20, appuntamento imperdibile con @NCIS_CBS episodio "Qui pro quo" e @swatcbs episodio "Segreti e bugie". pic.twitter.com/G6Q0t5dsof — Rai2 (@RaiDue) March 11, 2018

Rai 3

20.30 – FuoriRoma: programma condotto da Concita De Gregorio che parla delle città e dei territori di provincia in Italia, e «racconta le storie, personali e politiche, dei sindaci e degli amministratori che stanno cambiando la geografia politica del Paese», secondo il sito della Rai.

21.20 – Storie Maledette: programma condotto da Franca Leosini, che ne è anche ideatrice e autrice. Racconta le storie di persone comuni che sono diventate note in seguito a fatti di cronaca nera e casi giudiziari. La puntata di stasera si chiama Sarah Scazzi, quei venti minuti per morire.

Questa sera, alle 21.20 su #Rai3, torna @StorieMaledette con Franca Leosini e una grande esclusiva: le interviste a Sabrina Misseri e a Cosima Serrano.

Per la prima volta le due donne raccontano la loro verità sull’omicidio di Sarah Scazzi. pic.twitter.com/U97eLCe0Jp — Rai3 (@RaiTre) March 11, 2018

Rete 4

21.15 – Il ritorno di Don Camillo: commedia italo-francese del 1953, il secondo e più surreale film della saga di Don Camillo e Peppone. È uno di quei film che fa venire nostalgia di un’epoca e un luogo che probabilmente non avete vissuto. Naturalmente i protagonisti sono don Camillo, il prete di provincia, e Peppone, il capo della sezione locale del PCI.

Canale 5

21.11 – Furore – Capitolo secondo: seconda stagione di una fiction ambientata negli anni Sessanta che parla delle discriminazioni contro gli italiani meridionali nelle regioni del Nord. Ci sono lacrime, baci e colpi di scena, o almeno cose che vorrebbero esserlo.

Italia 1

21.20 – Le Iene Show: il programma di Italia 1 condotto, nelle puntate trasmesse la domenica sera, da Nicola Savino, Nadia Toffa, Giulio Golia e Matteo Viviani.

Dopo il servizio su Biagio Conte di @GiovannaNinaPal e Massimo Cappello, vi raccontiamo come“il San Francesco di Palermo” aiuta in concreto mille persone espulse dalla società #LeIene https://t.co/Jeq1ZNjMpS — Le Iene (@redazioneiene) March 9, 2018

La7

20.35 – Non è l’Arena: è il programma di approfondimento televisivo condotto da Massimo Giletti.

Domani sera a #nonelarena si parlerà dei nuovi scenari politici una settimana dopo il voto. Tra gli ospiti della puntata Michele Emiliano, Rosario Crocetta, Massimiliano Fedriga, Alessandra Moretti e Daniela Santanché. Appuntamento alle 20.30 su @La7tv — Non è l'Arena (@nonelarena) March 10, 2018

TV8

21.20 – Guess my age live: puntata speciale del gioco condotto da Enrico Papi in cui una coppia di concorrenti deve indovinare l’età di una serie di persone, con a disposizione degli indizi. La puntata di stasera è speciale perché i concorrenti sono famosi.

Pronti?

Domani sera alle 21:15 #GuessMyAgeLive in diretta su Tv8 📺👈

Concorrenti Cristiano Malgioglio e Valeria Marini e tantissimi altri ospiti 👈🎉 pic.twitter.com/CLWULrGwSt — Guess My Age (@Guessmyageit) March 10, 2018

Rai 4

21.10 – Chiamata da uno sconosciuto: horror-thriller americano del 2006, in cui una babysitter – mentre si trova nella casa dei genitori dei bambini che sta controllando – comincia a ricevere delle strane chiamate da uno sconosciuto. La polizia le dice che le chiamate provengono dalla stessa casa in cui si trova.

Rai Movie

21.10 – Il sapore del successo: è una commedia con Bradley Cooper e, in un ruolo minore, Riccardo Scamarcio. Cooper interpreta un noto cuoco a cui le cose iniziano ad andare male e che prova a riprendersi fama e successo cercando di aprire un nuovo ristorante e conquistare la terza stella Michelin. Il produttore esecutivo del film è lo chef Gordon Ramsey. Il critico cinematografico

Iris

21.10 – Bianco, rosso e Verdone: una delle più famose commedie italiane degli anni Ottanta, scritta, diretta e interpretata da Carlo Verdone e prodotta da Sergio Leone. Da qui viene una frase così famosa da essere praticamente diventata un proverbio: «’Sta mano po’ esse fero e po’ esse piuma: oggi è stata ‘na piuma».

Sky

Sky Cinema Cult

21.00 – Memento

Sky Cinema Classics

21.00 – I duellanti

Sky Cinema Max

21.00 – Resident Evil: The final chapter