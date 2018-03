Le foto della prima partita della Fiorentina dopo la morte di Astori

Oggi all’ora di pranzo la Fiorentina ha giocato la prima partita dopo la morte improvvisa del suo capitano, Davide Astori, avvenuta nella notte tra sabato e domenica scorsa a Udine, dove la squadra avrebbe dovuto giocare nel pomeriggio. Per la partita di oggi, che la Fiorentina ha disputato al Franchi di Firenze contro il Benevento, il club ha ricordato Astori in vari modi. Al Franchi si sono viste coreografie e striscioni in tutto lo stadio, e i calciatori della Fiorentina hanno svolto il riscaldamento indossando la sua maglia con il numero 13.

Prima della partita si è tenuto un minuto di silenzio rispettato praticamente da tutto lo stadio, tanto che a un certo punto si è persino sentita la suoneria di un telefono cellulare. Alla fine sono stati lasciati volare in cielo decine di palloncini bianchi e viola. Al tredicesimo minuto di gioco, inoltre, il gioco si è fermato per un ultimo omaggio all’ex capitano della Fiorentina. La partita è finita 1-0 per la Fiorentina.

La morte improvvisa di Astori ha scosso il mondo del calcio italiano ed europeo. Aveva infatti 31 anni, una moglie e una figlia di due anni, ed era nel pieno della sua carriera, iniziata nelle giovanili del Milan e proseguita poi a Cagliari e a Roma. Era inoltre nel giro della Nazionale italiana, per cui aveva giocato 14 partite da titolare. Per questi motivi era amico, conoscente ed ex compagno di squadra di moltissimi calciatori italiani e stranieri. I funerali di Astori si sono tenuti giovedì mattina presso la Basilica di Santa Croce a Firenze, città in cui Astori abitava da due anni. Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, aveva anche proclamato il lutto cittadino e alle 13.00 è stato osservato un minuto di silenzio in tutti gli edifici pubblici della città.