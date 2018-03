Il robot che conduce la nuova edizione di “Ballando con le stelle”

Stasera su Rai Uno comincia la tredicesima stagione di Ballando con le stelle, il talent show dove personaggi famosi dal mondo dello spettacolo e dello sport devono imparare a ballare affiancati da ballerini e ballerine professioniste. Accanto ai presentatori storici, Milly Carlucci e Paolo Belli, ci sarà Robozão, un robot alto tre metri che è capace (a suo modo) di ballare e cantare. Secondo le poche informazioni disponibili prima della messa in onda della prima puntata, i suoi compiti principali saranno quelli di lanciare la pubblicità e «interagire con gli altri conduttori». Per il ballo e il canto, giudicate voi.



Da quanto viene detto sul sito di Robozão, sembra che il robot venga dal Brasile, ma il suo profilo LinkedIn dice che la società è attiva anche negli Stati Uniti con una sede in California. Il modello Robozão è fatto per partecipare a spettacoli musicali alle fiere e a eventi del genere, o per fare da mascotte alle squadre sportive. I movimenti di Robozão replicano quelli di una persona con in mano un dispositivo, che deve trovarsi a poca distanza. Tra le sue apparizioni più importanti ce ne sono molte in programmi televisivi sudamericani, e una nell’amichevole di calcio tra le squadre brasiliane del Bahia e del Santos nel 2016.

Ballando con le stelle è in onda su Rai Uno dal 2005, e da allora c’è praticamente un’edizione all’anno, sempre presentata da Milly Carlucci e Paolo Belli. Quest’anno in giuria ci sono lo stilista Guillermo Mariotto, l’attore Fabio Canino, il giornalista Ivan Zazzaroni, l’opinionista e blogger Selvaggia Lucarelli, e la coreografa e danzatrice Carolyn Smith.