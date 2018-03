Cosa c’è stasera in tv

Stasera in tv si trovano cose un po’ per tutti i gusti: ci sono i dibattiti post elezioni, c’è il calcio, ci sono i documentari sul nazismo e c’è “Don Matteo”. Torna quel reality di Rai Due in cui dei dirigenti di un’azienda fanno finta di essere neoassunti in quella stessa azienda (ed è una situazione imbarazzante per loro o per i loro dipendenti, a seconda delle puntate). Ma soprattutto ci sono diversi film tra il “carino” e il “molto bello” tra cui potete scegliere: la fantascienza di The Martian, il fantastico di Crimson Peak, il gangster movie di Legend e il dramma di L’attesa.

Rai Uno

21:25 – Don Matteo 11

Tredicesimo e quattordicesimo episodio (Una questione personale e Una di quelle) della nuova stagione di Don Matteo, la serie tv tra commedia e giallo che ha per protagonista Terence Hill.

Rai Due

21:20 – Boss in incognito

Nuova puntata della quinta edizione del reality show condotto da Gabriele Corsi (uno dei tre del Trio Medusa). In ogni puntata, una persona fa finta di essere stato appena assunto dall’azienda di cui in realtà è dirigente; gli altri dipendenti ovviamente non conoscono la sua vera identità. Per giustificare la presenza delle telecamere viene raccontato loro di essere al centro di un documentario sul lavoro e sulla crisi. Se lavorate in una grossa società andatevi a cercare la faccia dei dirigenti, per evitare brutte figure caso mai vi doveste trovare in una situazione del genere.

Rai Tre

21:15 – La Grande storia

È un programma di approfondimento storico che racconta con taglio documentaristico le più importanti vicende del Novecento. La puntata di oggi si chiama Hitler e Mussolini: la fine, e racconterà gli ultimi mesi di vita dei due dittatori.

Rete 4

21:15 – Quinta colonna

Una nuova puntata del talk show condotto da Paolo Del Debbio. Questa sera tra gli ospiti ci sarà il presidente della regione Veneto Luca Zaia.

Canale 5

21:10 – Sopravvissuto – The Martian

Film di fantascienza del 2015 diretto da Ridley Scott e con Matt Damon. Racconta la storia di un astronauta che, creduto morto in seguito a una tempesta di sabbia, viene lasciato solo su Marte dagli altri astronauti che partecipavano alla sua missione. Ha a disposizione scorte per molti meno giorni di quanti ce ne vorrebbero a chiunque per riuscire a raggiungerlo dalla Terra e salvarlo; il film racconta la sua ostinata resistenza e i tentativi di sopravvivenza.

Italia Uno

21:25 – Crimson Peak

È un film del 2015 di Guillermo del Toro, il regista fresco vincitore dei premi Oscar per la Miglior regia e il Miglior film per La forma dell’acqua. Crimson Peak, come anche Il labirinto del fauno, altro famoso film di del Toro, sta tra l’horror e il fantastico. È ambientato in Inghilterra nel XIX secolo: parla di una donna giovane e ricca che sin da bambina riceve le visite del fantasma della madre morta; un giorno si innamora di un uomo misterioso, di cui voi non vi fiderete neanche per un minuto di film.

La 7

21:10 – Piazzapulita

Il programma di approfondimenti e inchieste condotto da Corrado Formigli. Stasera c’è una lunga fila di ospiti:

TV8

21:00 – Lazio-Dinamo Kiev

Andata degli ottavi di finale di Europa League, si gioca a Roma. Qui trovate tutti gli accoppiamenti del turno.

Rai Quattro

21:10 – Legend

Film americano del 2015 che racconta la storia dei gemelli Kray, due famosi gangster della Londra degli anni Sessanta. Il film è tratto dal libro The Profession of Violence: The Rise and Fall of the Kray Twins, scritto nel 1972 da John Pearson. A interpretare i due gemelli Kray – Ronald e Reginald – è un solo attore: Tom Hardy. Dietro c’è una storia vera.

Rai Movie

21:10 – Se sposti un posto a tavola

Commedia francese del 2012 con un innesco strambo: due giovani sposi fanno sesso su uno dei tavoli del pranzo del loro matrimonio (quando ancora non c’è nessuno nella stanza), scombinando tutti i segnaposto che indicavano i posti assegnati agli ospiti. Da qui la trama parte per binari paralleli, alla Sliding doors: in base a quattro modi in cui sono stati riordinati i nomi sul tavolo, il futuro della coppia si sviluppa in quattro modi molto diversi.

Iris

21.00 – L’attesa

Film italo-francese del 2015 liberamente ispirato al dramma di Pirandello La vita che ti diedi. Parla di una donna che affronta la morte del figlio nella solitudine della sua antica villa siciliana. Un giorno arriva da Parigi una ragazza francese che dice di essere la fidanzata del figlio, e che ancora non è informata della sua morte. La donna non riesce a raccontarle la verità, e le dice che il figlio farà ritorno il giorno di Pasqua. Insieme, si mettono ad aspettarlo.

Sky

Sky Cinema Oscar

21.15 – Rosemary’s baby

Sky Cinema Classics

21.00 – Atlantic City, USA

Sky Cinema Comedy

21.00 – L’aereo più pazzo del mondo: sempre più pazzo