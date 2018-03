Le foto della notte elettorale

I primi risultati delle elezioni dicono che il centrodestra è in vantaggio, con la Lega davanti a Forza Italia, che il M5S è primo partito sopra il 30 per cento e che il PD è sotto il 20. Insieme ai primi dati stanno arrivando anche le immagini che raccontano la notte elettorale: ci sono giornalisti e fotografi in attesa nelle sale stampa dei partiti, scrutatori chiusi nei seggi a contare le schede, e leader che si affacciano ai microfoni per i primi commenti. Più tardi arriveranno anche le foto di festeggiamenti e scoramento, quando gli exit poll lasceranno posto a risultati più concreti; ma per quelli dovremmo aspettare ancora un po’.