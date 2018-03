Al Nord il tempo sta migliorando

Negli ultimi giorni prima la neve e poi il gelo hanno creato disagi e problemi in diverse regioni italiane. I problemi maggiori hanno riguardato i trasporti: in particolare la rete ferroviaria, soprattutto da Roma in giù, e il traffico autostradale. Per oggi, sabato 3 marzo, sono previste ancora piogge e nevicate, anche a quote basse, su molte regioni del nord, in particolare Lombardia e Emilia-Romagna: ma la portata dei disagi è inferiore a quella dei giorni scorsi. La situazione dovrebbe già migliorata al centro-sud: per oggi niente neve e niente gelo.

La situazione sulle autostrade

Il sito di Autostrade per l’Italia è costantemente aggiornato sulla situazione. L’aggiornamento arrivato dopo le 17 parla di deboli nevicate sulla A1 Panoramica tra bivio Direttissima e Roncobilaccio e, sempre sulla Direttissima, tra bivio A1 e Firenzuola.

La circolazione dei treni

La situazione dei treni è stata problematica, almeno in alcune aree d’Italia, fino a un paio di giorni fa. Da ieri le cose hanno però iniziato a sistemarsi. Trenitalia spiega sul suo sito che:

Per la giornata del 3 marzo, compatibilmente con l’evolversi della situazione meteorologica, l’offerta di trasporto regionale sarà interamente garantita. Per quanto riguarda i treni nazionali per le giornate del 3 e 4 marzo, in relazione ai Piani Neve attivati dal Gestore delle Infrastrutture, verrà modificato il programma di circolazione. Le informazioni sui treni cancellati oggi sono qui. È previsto il «rimborso integrale del biglietto per chi, a causa dei disagi, ha rinunciato al viaggio. Il rimborso per i treni nazionali può essere richiesto compilando l’apposito web form. Per le altre modalità e per i treni regionali vai alla sezione dedicata». Potrebbero esserci alcuni problemi per i treni circolanti in Liguria, ma gli ultimi aggiornamenti (non recentissimi) di Trenitalia parlano di una circolazione normale. #maltempo #Liguria: programma circolazione treni oggi #3marzo https://t.co/SSXtYAs9Ws — FSNews (@fsnews_it) March 3, 2018 In base al piano di RFI le modifiche all’offerta dei treni a percorrenza nazionale e regionale del #3marzo e #4marzo https://t.co/UMzWgGskCi — FSNews (@fsnews_it) March 2, 2018 Italo ha invece cancellato i seguenti treni: 9904, 9977, 9964, 9966. Le informazioni sui treni Trenord sono qui.