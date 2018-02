La Domenica sportiva

Le foto di sport da guardarsi in questi giorni sono senza dubbio quelle che raccontano cosa succede (o meglio, cos’è successo) alle Olimpiadi invernali, ma in settimana non sono mancate occasioni nemmeno dal resto dello sport: il Manchester City ha perso contro una squadra di terza serie, ed è successo di tutto; c’è stato il lungo weekend dell’All Star Game 2018; la Daytona 500 e la protesta dei tifosi tedeschi contro le partite del lunedì, tra le altre cose fotogeniche che trovate qui sotto. Per il resto: è il periodo dell’anno in cui stanno per finire le foto con atleti sui pattini, sugli scii o nei bob e stanno ricominciando quelle di atleti su due ruote (a motore e non).