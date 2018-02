Cosa c’è stasera in TV

Stasera in televisione non è una gran serata, per quanto riguarda i film: ce n’è uno con Elio Germano che forse vi siete persi, ma a parte quello ci sono soprattutto cose già viste. C’è il consueto programma di Diego Bianchi su La7, in compenso, oppure il talent Sanremo Young, oppure la serie tratta dal film Immaturi, se vi era piaciuto. Gli appassionati di musica classica possono dare una possibilità al film su Rai Movie, invece.

Rai Uno

21.25 – Sanremo Young: è un talent show per ragazzi che durerà cinque settimane e si terrà al teatro Ariston, lo stesso che ospita il Festival di Sanremo. Sembra che la RAI l’abbia messo in piedi soprattutto per ammortizzare i costi di allestimento del Festival. Al talent partecipano 12 ragazzi di età compresa fra i 14 e i 17 anni, che dovranno reinterpretare dei classici della musica italiana. Tra gli ospiti della seconda puntata ci sarà Antonella Clerici.

Rai Due

21.20 – Kronos – Il tempo della scelta: nuovo programma di approfondimento politico condotto da Annalisa Bruchi e Giancarlo Loquenzi.

Rai Tre

21.05 – Alaska: film di Claudio Cupellini con Elio Germano e Àstrid Bergès-Frisbey. È una storia piuttosto tragica della relazione – piena di incidenti – tra un cameriere italiano e un’aspirante modella francese, con in mezzo una discoteca che si chiama come il film.

Rete 4

21.15 – Quarto grado: programma di approfondimento dedicato alla cronaca nera, condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero.

Canale 5

21.14 – Immaturi, la serie: sesta puntata della nuova fiction con Ricky Memphis, Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu e Sabrina Impacciatore ispirata ai film omonimi di Paolo Genovese. In otto puntate racconterà la storia di un gruppo di quarantenni costretto, dopo vent’anni, a tornare sui banchi di scuola perché il ministero della Pubblica Istruzione ha annullato il loro esame di maturità.

Italia Uno

21.25 – Survivor: film del 2015 di James McTeigue, con Milla Jovovich e Pierce Brosnan. Un’impiegata del dipartimento di Stato americano viene inviata all’ambasciata americana a Londra per occuparsi di prevenzione al terrorismo. L’incarico la fa diventare un obiettivo di alcuni estremisti che decidono di incastrarla per crimini che non ha commesso, mentre progettano un attentato per la notte di Capodanno.

La7

21.10 – Propaganda Live: il consueto programma di Zoro, con i servizi, le classifiche social e gli ospiti bizzarri.

TV8

21.25 – Dance Dance Dance: seconda stagione del talent show condotto da Andrea Delogu con l’aiuto dei quattro giudici Luca Tommassini, Vanessa Incontrada, Daniel Ezralow e Deborah Lettieri. Giudicano della gente che balla balla balla.

Rai 4

21.05 – Criminal Minds: tre puntate della decima stagione della serie sul lavoro di un gruppo di criminologi dell’FBI specializzati in serial killer.

Rai Movie

21.10 – Il Concerto: film del 2009 di Radu Mihăileanu, che nel 2010 vinse il David di Donatello e i Nastri d’argento per il miglior film europeo. Il protagonista, Aleksej Gus’kov, è l’ex direttore d’orchestra del teatro Bol’šoj di Mosca, che 30 anni dopo essere stato licenziato per essersi rifiutato di cacciare i suoi musicisti ebrei si ritrova a fare le pulizie nello stesso teatro. Per rifarsi del torto subito, si mette in testa di riunire la sua vecchia orchestra per fare un concerto a Parigi spacciandosi per l’orchestra del teatro Bol’šoj.

Iris

21.00 – Shoot ‘Em Up – Spara o muori!: film d’azione del 2007 con Clive Owen, Monica Bellucci e Paul Giamatti. Il protagonista, un uomo di nome Smith, decide di occuparsi di un bambino appena nato, figlio di una donna uccisa in una sparatoria, e di indagare sugli assassini di sua madre.

Sky

Sky Cinema Uno

21.15 – Classe Z

Sky Cinema Oscar

21.15 – Avatar

Sky Cinema Max

21.15 – Ben Hur (2016)

Oppure su Netflix