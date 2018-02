Atalanta-Borussia Dortmund di Europa League in streaming e in diretta TV

Atalanta-Borussia Dortmund, partita di ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League, si gioca stasera a partire dalle 21.05 al Mapei Stadium di Reggio Emilia, dove l’Atalanta disputa le sue gare casalinghe di Europa League.

L’Atalanta ha l’occasione di ottenere un risultato storico, ovvero la qualificazione agli ottavi di finale di Europa League alla sua prima partecipazione alla coppa, peraltro contro una delle squadre più forti d’Europa dell’ultimo decennio. All’andata, giocata a Dortmund, l’Atalanta è stata sconfitta 3-2 ma grazie ai due gol segnati in trasferta (entrambi dallo sloveno Josip Ilicic), per passare il turno le basterà una vittoria per 1-0 (o 2-1). Al Mapei Stadium di Reggio Emilia è previsto il tutto esaurito.

L’Atalanta di Gian Piero Gasperini si presenterà alla partita di stasera con la squadra al completo, senza infortunati né squalificati. Anche il Borussia Dortmund, ad eccezione dello squalificato Julian Weigl, arriva a Reggio Emilia con tutti i giocatori disponibili.

Le probabili formazioni di Atalanta-Borussia Dortmund:

Atalanta (3-4-1-2) Berisha; Toloi, Caldara, Masiello; Hateboer, Freuler, De Roon, Spinazzola; Cristante; Ilicic, Gomez

Borussia Dortmund (4-2-3-1) Burki; Piszczek, Sokratis, Toprak, Toljan; Castro, Dahoud; Reus, Götze, Schurrle; Batshuayi

Dove vedere Atalanta-Borussia Dortmund in streaming e in diretta tv:

Atalanta-Borussia Dortmund verrà trasmessa da Sky a partire dalle 19.00 sui canali Sky Sport 1 e Sky Calcio 1. Sarà visibile anche in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.