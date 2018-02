La terza serata di Sanremo: il programma e gli ospiti

Il Festival di Sanremo 2018 è cominciato martedì e continua oggi con la sua terza serata: è il più famoso concorso italiano di musica, e quest’anno è arrivato alla sua 68esima edizione. I conduttori del Festival sono il cantautore Claudio Baglioni, la conduttrice Michelle Hunziker e l’attore Pierfrancesco Favino. Il festival per ora sta andando molto bene: anche ieri gli ascolti sono stati molto alti per una seconda serata, superiori a quelli della seconda serata dell’edizione del 2017, diretta da Carlo Conti e Maria De Filippi.

Ieri sera si sono esibiti quattro cantanti della sezione “Nuove proposte” e dieci “Campioni”. Per questi ultimi, al termine della serata, è stata mostrata una classifica parziale, fatta in base ai giudizi della sala stampa, cioè della giuria di giornalisti che partecipa all’assegnazione del premio finale. Questa sera canteranno gli altri cantanti della sezione “Campioni”, e ci sarà una nuova classifica provvisoria. Con la media tra i voti di questa classifica, quella di mercoledì e quella di martedì sera, verrà stilata una nuova classifica.

Giovedì 8 febbraio

I cantanti

Questa sera canteranno i restanti quattro artisti giovani (Mudimbi, Eva, Ultimo e Leonardo Monteiro) e i “Campioni” che non hanno cantato mercoledì. In ordine di apparizione sono: Giovanni Caccamo, Lo Stato Sociale, Luca Barbarossa, Enzo Avitabile e Peppe Servillo, Max Gazzè, Roby Facchinetti e Riccardo Fogli, Ermal Meta con Fabrizio Moro, Noemi, The Kolors e Mario Biondi.

Questa sera avrebbe dovuto esibirsi anche Renzo Rubino, che però ha cantato ieri dopo la sospensione temporanea di Meta e Moro.

Gli ospiti

Tra gli ospiti di questa sera ci saranno i Negramaro che canteranno il brano “La prima volta”, il cui cantante, Giuliano Sangiorgi, poi canterà insieme al conduttore del Festival Claudio Baglioni una sua famosissima canzone: “Poster”

Dopo l’omaggio di ieri sera del Volo a Sergio Endrigo, questa sera toccherà a Gino Paoli e Danilo Rea che suoneranno in ricordo di Fabrizio De André e del cantautore e pianista Umberto Bindi: insieme a De André, lo stesso Paoli, Luigi Tenco e Bruno Lauzi, Bindi fu uno degli esponenti della “scuola genovese” che contribuì a rinnovare la musica leggera italiana.

L’ospite straniero di questa sera sarà il cantautore James Taylor, che si esibirà con una rielaborazione per chitarra dell’aria “La donna è mobile” dal Rigoletto di Giuseppe Verdi. Successivamente duetterà insieme alla cantante italiana Giorgia in una delle sue canzoni più conosciute, “You’ve got a friend“.

Tra gli ospiti di questa sera ci saranno anche gli attori Claudia Pandolfi e Claudio Santamaria che presenteranno la fiction RAI È arrivata la felicità 2, l’attore e conduttore televisivo Nino Frassica e la giornalista Emma d’Aquino.

Venerdì 9 febbraio

Sarà la serata più diversa dalle altre: tutti e 20 i “Campioni” canteranno una versione rivisitata dei propri pezzi insieme ad altri artisti ospiti. Si esibiranno anche tutti e 8 gli artisti che gareggiano per la categorie “Nuove proposte”: uno di loro sarà proclamato vincitore dopo una votazione ripartita tra televoto, giuria della sala stampa e giuria di esperti.

Sabato 10 febbraio

Si esibiranno tutti e 20 i “Campioni” in gara. Verrà stilata una classifica parziale sulla base dei voti ottenuti in tutte le serate precedenti, e saranno assegnati diversi premi (tra cui quello della critica). Quindi verranno eliminati 17 artisti su 20: resteranno in gara solo i primi 3 “Campioni” in classifica. Il loro punteggio verrà azzerato, e si sfideranno in uno spareggio da cui uscirà il vincitore del Festival di Sanremo.

