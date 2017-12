Almeno 40 morti per un attacco suicida a Kabul

Stamattina c’è stato un attacco suicida nella zona ovest di Kabul, in Afghanistan, nei pressi della redazione di un’agenzia stampa e di un centro culturale musulmano di dottrina sciita. Il ministero degli Interni afghano ha detto che ci sono almeno 40 morti e decine di feriti. Parlando con BBC, il ministero ha aggiunto che l’attacco suicida è stato seguito da altre due esplosioni. La dinamica e l’obbiettivo dell’attacco non sono ancora stati chiariti.

UPDATE: At least 40 people killed and dozens wounded in Kabul blast at Afghan Voice, says interior ministry https://t.co/KnzEZwCkko pic.twitter.com/tg9ZptEkHT — Al Jazeera English (@AJEnglish) December 28, 2017

L’attacco non è ancora stato rivendicato: i talebani hanno fatto sapere di non essere stati loro tramite un comunicato stampa. Il capo della polizia di Kabul ha detto che l’attentato è avvenuto mentre nel centro culturale sciita, chiamato Tebyan, era in corso una discussione di gruppo.

#BREAKING: at least 40 killed, dozens wounded in 2 simultaneous attacks in Afghan capital #Kabul pic.twitter.com/7FLJ4F2fto — Amichai Stein (@AmichaiStein1) December 28, 2017

Due mesi fa c’erano stati due attacchi simili ad altrettante moschee, una sciita e una sunnita: morirono 72 persone. A maggio, invece, un’autobomba esplose nella zona fra il palazzo presidenziale e le ambasciate causando più di 90 morti.