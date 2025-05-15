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La versione di Bernie

Abbiamo parlato con Bernie Sanders a Torino: di oligarchie e di intelligenza artificiale, di Trump e di come ripartire

di Francesco Costa
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Sabato scorso Bernie Sanders è arrivato al Salone Internazionale del Libro di Torino per parlare a quasi duemila persone, durante l’incontro più affollato e atteso di questa edizione del più partecipato evento sui libri in Europa, e dialogare con Francesco Costa, direttore del Post e conduttore di Wilson ma anche curatore della sezione Informazione del suddetto Salone. Sanders era al Salone per parlare di Contro l’oligarchia (Chiarelettere), il suo libro-manifesto sul vasto e crescente potere dei miliardari e delle grandi aziende tecnologiche.

In questa puntata di Wilson ascolteremo la conversazione integrale. Sanders spiega perché secondo lui Trump non rappresenta la maggioranza degli americani, e perché l’oligarchia è diventata il grande problema delle democrazie occidentali. Ci dirà che l’intelligenza artificiale non va combattuta ma governata, e che la resistenza ucraina deve essere finanziata, sostenuta e armata. E poi: cosa hanno sbagliato i Democratici, come si batte Trump, cosa significa oggi essere progressisti, Gaza, Netanyahu, Putin e il futuro della sinistra americana.

Si ringraziano il Salone del Libro e Chiarelettere.
Ringraziamo anche Michele Impedovo per il doppiaggio.

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