Non sapete ordinare al ristorante cinese, con Fuchsia Dunlop (italiano)
Fuchsia Dunlop è una delle maggiori esperte di cucina cinese al mondo. Con lei impareremo che il cibo in Cina è una questione di cultura e identità, oltre ad alcuni consigli pratici: per esempio, come ordinare al ristorante.
Invito a un banchetto, di Fuchsia Dunlop
I consigli di Fuchsia DunlopMangiare bere uomo donna– Il classico cinese La prugna nel vaso d’oro – Taiwan Travelogue di Shuang-zi Yang– Il film
Sul PostDizionario delle zuppe asiatiche – Il gusto del marcio – Avete bisogno di una cuociriso–
