NewsletterPodcast
ShopRegala
Abbonati

Non sapete ordinare al ristorante cinese, con Fuchsia Dunlop (italiano)

di Eugenio Cau
Tutti gli episodi
episode
00:00:00
00:00:00
00:00:00

Fuchsia Dunlop è una delle maggiori esperte di cucina cinese al mondo. Con lei impareremo che il cibo in Cina è una questione di cultura e identità, oltre ad alcuni consigli pratici: per esempio, come ordinare al ristorante.

Invito a un banchetto, di Fuchsia Dunlop

I consigli di Fuchsia Dunlop– Il film Mangiare bere uomo donna– Il classico cinese La prugna nel vaso d’oroTaiwan Travelogue di Shuang-zi Yang

Sul PostDizionario delle zuppe asiatiche Il gusto del marcio Avete bisogno di una cuociriso

 

 

Abbonati al

Questa pagina fa parte dei contenuti visibili agli abbonati del Post. Se lo sei puoi accedere, se non lo sei puoi esserlo.

È un modo per aiutare, è un modo per avere ancora di più dal Post. È un modo per esserci, quando ci si conta.

Abbonamento mensile
8 euro
Abbonamento annuale
80 euro

Altri episodi

You’re ordering wrong at a Chinese restaurant, with Fuchsia Dunlop (original English version)

You’re ordering wrong at a Chinese restaurant, with Fuchsia Dunlop (original English version)

1 ott 2025 - 49 min
Fare gli europei, live con Paolo Gentiloni

Fare gli europei, live con Paolo Gentiloni

24 set 2025 - 48 min
Israele, Palestina, e 21 giorni a Evin, con Cecilia Sala

Israele, Palestina, e 21 giorni a Evin, con Cecilia Sala

17 set 2025 - 69 min
Un padre, una figlia, una zia, una guerra, con Francesco Radicioni

Un padre, una figlia, una zia, una guerra, con Francesco Radicioni

10 set 2025 - 54 min
La Global Sumud Flotilla, con Angelo Mastrandrea

La Global Sumud Flotilla, con Angelo Mastrandrea

3 set 2025 - 52 min