NewsletterPodcast
ShopRegala
Abbonati

L’ASMR e la scienza dei sussurri

di Emanuele Menietti, Beatrice Mautino
Tutti gli episodi
episode
00:00:00
00:00:00
00:00:00

Piccoli colpetti sul microfono, ma anche fogli accartocciati lentamente, superfici ruvide sfregate con i polpastrelli e parole sussurrate appena udibili. L’ASMR (autonomous sensory meridian response) in pochi anni ha conquistato milioni di persone, soprattutto grazie al successo dei video su YouTube: c’è chi la trova rilassante, chi soporifera o chi gradisce quello strano formicolio che genera dietro la testa. Per altre persone è invece fastidiosa e inutile, a tratti snervante. Capire i meccanismi che l’ASMR innesca nei nostri sensi non è semplice, e la quantità ancora contenuta di ricerche ci insegna qualcosa sul come funziona la scienza. Vediamo poi che futuro possono avere gli aeroplani elettrici e ci occupiamo di una torbida storia di maschi clonati da formiche molto intraprendenti.

Leggi anche

ASMR su Neurologica Blog Ci siamo già visti? Autonomous Sensory Meridian Response (ASMR): uno stato simile al flusso mentale Quanto conviene un’auto elettrica Alia CX-300 La capitale delle auto elettriche punta sugli aerei elettrici Velis Electro Pipistrel Il problema più grande del trasporto aereo Heart Aerospace Una madre per due specie tramite la clonazione tra specie nelle formiche

 

Abbonati al

Questa pagina fa parte dei contenuti visibili agli abbonati del Post. Se lo sei puoi accedere, se non lo sei puoi esserlo.

È un modo per aiutare, è un modo per avere ancora di più dal Post. È un modo per esserci, quando ci si conta.

Abbonamento mensile
8 euro
Abbonamento annuale
80 euro

Altri episodi

Ci siamo già visti? Una puntata live, con Sadie Dingfelder

Ci siamo già visti? Una puntata live, con Sadie Dingfelder

28 set 2025 - 35 min
Tra parascienza e paracetamolo in gravidanza

Tra parascienza e paracetamolo in gravidanza

26 set 2025 - 35 min
La “vita a specchio” che ci aspetta

La “vita a specchio” che ci aspetta

19 set 2025 - 31 min
Quanto conviene un’auto elettrica

Quanto conviene un’auto elettrica

12 set 2025 - 34 min
Nei Campi Flegrei con l’intelligenza artificiale

Nei Campi Flegrei con l’intelligenza artificiale

5 set 2025 - 33 min