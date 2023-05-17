Quanto conviene un’auto elettrica

Le automobili elettriche sono tra noi e avranno un ruolo sempre più importante, non solo per ridurre le emissioni, ma anche per l’economia europea. Nel 2015 nell’Unione Europea erano state prodotte poco più di 80mila automobili elettriche, mentre alla fine del 2024 si sono raggiunti i 2,4 milioni. L’offerta è aumentata notevolmente e i prezzi dal concessionario si sono ridotti, soprattutto grazie al minore costo per produrre le batterie. Ma quanto si risparmia con un’auto elettrica e qual è il suo effettivo impatto sull’ambiente? Lo vediamo partendo da un importante e atteso rapporto appena uscito sullo stato delle auto elettriche in Europa. Ci occupiamo poi di creme solari per fare un punto di fine estate sulla loro sicurezza e su quanto inquinano, e finiamo con il ricordo di un grande biotecnologo.

