NewsletterPodcast
ShopRegala
Abbonati

Quanto conviene un’auto elettrica

di Emanuele Menietti, Beatrice Mautino
Tutti gli episodi
episode
00:00:00
00:00:00
00:00:00

Le automobili elettriche sono tra noi e avranno un ruolo sempre più importante, non solo per ridurre le emissioni, ma anche per l’economia europea. Nel 2015 nell’Unione Europea erano state prodotte poco più di 80mila automobili elettriche, mentre alla fine del 2024 si sono raggiunti i 2,4 milioni. L’offerta è aumentata notevolmente e i prezzi dal concessionario si sono ridotti, soprattutto grazie al minore costo per produrre le batterie. Ma quanto si risparmia con un’auto elettrica e qual è il suo effettivo impatto sull’ambiente? Lo vediamo partendo da un importante e atteso rapporto appena uscito sullo stato delle auto elettriche in Europa. Ci occupiamo poi di creme solari per fare un punto di fine estate sulla loro sicurezza e su quanto inquinano, e finiamo con il ricordo di un grande biotecnologo.

LINK
Guida alle auto elettriche, spiegate con calma
Il rapporto dell’ICCT sulle auto elettriche in Europa
Le auto elettriche nell’ultimo Stato dell’Unione Europea
Guiderai un’auto cinese – Globo
Tutto, ma proprio tutto, sulle creme solari
Lo scandalo delle creme solari sconvolge l’Australia, la zona più colpita dal cancro della pelle nel mondo
Impatto ambientale delle creme solari attualmente in commercio e potenziale impatto umano dei cambiamenti nell’uso delle creme solari
Filtri UV dal polline
La vita di David Baltimore

Altri episodi

Nei Campi Flegrei con l’intelligenza artificiale

Nei Campi Flegrei con l’intelligenza artificiale

5 set 2025 - 33 min
Il governo si è incartato sui vaccini

Il governo si è incartato sui vaccini

29 ago 2025 - 36 min
REPLAY – Niente di superfluo sui peli

REPLAY – Niente di superfluo sui peli

22 ago 2025 - 54 min
REPLAY – Tutto sulle auto elettriche

REPLAY – Tutto sulle auto elettriche

15 ago 2025 - 36 min
Nascere trent’anni dopo il concepimento, circa

Nascere trent’anni dopo il concepimento, circa

8 ago 2025 - 34 min