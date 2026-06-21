La storia del portiere Vozinha racchiude molti dei motivi per cui guardiamo i Mondiali, e per cui ci piace il calcio. È un perfetto sconosciuto diventato protagonista in una partita importante, ha parlato dei sogni della piccola nazionale per cui gioca (Capo Verde) e ha un soprannome esotico: “Vozinha” significaContinua a leggere...
La convivenza su alcuni giornali di pagine e pagine di morbosa attenzione sensazionalista su "Garlasco" e di scandalizzati o esausti commenti sull'eccesso di morboso sensazionalismo intorno a "Garlasco" ha preso delle dimensioni grottesche, ma anche illuminanti sulla capacità dei media di tirare il sasso e sgridare la propria mano. SoltantoContinua a leggere...
Questa serata/nottata/mattinata di Mondiali, conclusa da poco, ci ha dato un bel po' di risposte. La prima: l'Olanda è una squadra forte, molto forte, ma occhio a non sopravvalutarla. Ieri ha battuto 5-1 la Svezia, facendo vedere di avere qualità e varietà quando attacca. Ma non ha certo fatto unaContinua a leggere...
Si dice che le elezioni non le perde mai nessuno. Cosa si intende: che le elezioni qualcuno le vince e qualcuno le perde, certo, ma di solito chi le perde trova degli argomenti per dire che tutto sommato non è andata male, che abbiamo un po’ vinto anche noi, cheContinua a leggere...
Ma quindi è Giorgia Meloni che ha implorato Donald Trump, o Donald Trump che ha insolentito Giorgia Meloni? Eh, a saperlo. Di certo c’è che dopo due anni passati a imbonire il presunto amico della Casa Bianca, Meloni si trova a dover constatare che il commander in chief degli StatiContinua a leggere...
Ciao, è venerdì, e come ogni venerdì questa è Portici , la newsletter del Post su Bologna. In questo numero parliamo, tra le altre cose, di come sta andando la campagna elettorale per il nuovo sindaco, di un aiutino ai giovani per pagare l’affitto e della “spiaggia” bolognese. Questo numeroContinua a leggere...
Ciao, è venerdì e come ogni venerdì questa è Colonne, la newsletter del Post su Milano. In questo numero parliamo, tra le altre cose, della confusione generata dai tornelli del passante; di come sarà la stazione Centrale dopo il restyling; della puzza nella stazione della metro Loreto; e di cosaContinua a leggere...
Then one fine mornin' she puts on a New York station You know, she couldn't believe what she heard at all di Stefano Vizio Altre cose, prima Francesco Farabegoli ha raccontato sul Post la sua discesa nell’infernale e paranoica attesa del disco dei Boards of Canada, e di come loContinua a leggere...
Partendo dal presupposto che le nostre esperienze fatte nella-vita-vera possono essere un buono spunto per approfondimenti che poi finiscano sul Post, spesso ci capita di usare le chat tematiche per raccontare cose che ci sono successe o cose che abbiamo notato. Può succedere, soprattutto di venerdì, soprattutto in un venerdìContinua a leggere...
Ciao! Ben ritrovate e ben ritrovati. Questa è Ventisette, la newsletter del Post che si occupa di raccontare e spiegare l'Europa, e che esce il giovedì alle 11. In questa newsletter: il futuro del Regno Unito si decide a Makerfield; i paesi europei che vogliono partecipare a una missione militareContinua a leggere...
Quando è uscita Widow's Bay l'abbiamo presa un po' sottogamba in questa newsletter. Ne riportammo l'arrivo su Apple TV nella sezione Arrivi e Partenze ma non l'abbiamo mai veramente consigliata. Invece, nonostante la stessa Apple l'abbia promossa poco, è diventata un successo a sorpresa grazie al passaparola e ora èContinua a leggere...
Questa mattina tre sciami da centinaia di droni ucraini hanno attaccato la grande raffineria di Mosca , all’interno della tangenziale che scorre attorno alla capitale russa. Il sistema di difesa aerea migliore di tutto il paese ne ha abbattuti centinaia, ma ormai sappiamo come funzionano questi assalti di massa. NelContinua a leggere...
La settimana dei videogiochi Si è tenuta tra il 2 e il 9 giugno l’usuale serie di trasmissioni che durante la prima settimana di giugno tiene occupati i più grandi editori di videogiochi, che in questa occasione annunciano nuovi progetti o mostrano quelli già noti. Dalla scomparsa dell’E3, la fieraContinua a leggere...
Ti hanno inoltrato questa newsletter, ti è piaciuta e ora stai cercando il pulsante per iscriverti e ricevere anche le prossime? È questo . E qui trovi tutte le newsletter precedenti. Se con il caldo non riuscite a mangiare niente che richieda qualsiasi tipo di cottura e finite sempre perContinua a leggere...
Ciao, quando si parla di sport paralimpici, c’è una cosa da tenere in considerazione: in molti di questi le atlete e gli atleti competono in determinate categorie in base alle loro abilità residue. Nel curling, per esempio, hanno disabilità agli arti inferiori: gareggiano quindi in carrozzina, ma con le stesseContinua a leggere...
La mia prima casa a Milano, un piccolo monolocale in una traversa di viale Monza, me la comperò mio padre alla fine degli anni Settanta. La pagò quindici milioni di lire, grosso modo oggi equivarrebbero a sessantamila euro. Il costo di un piccolo appartamento a Milano, dunque, era non moltoContinua a leggere...