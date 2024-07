Il primo giorno di Olimpiadi a Parigi

Alle migliaia di tedofori (cioè “portatori di torcia”) che negli ultimi tre mesi hanno partecipato alla staffetta della torcia olimpica dalla Grecia a Parigi oggi si è aggiunto anche il rapper statunitense Snoop Dogg, che l’ha portata in giro per Saint-Denis, nella periferia della capitale francese. Snoop Dogg ha 52 anni, è famosissimo per canzoni come “Drop It Like It’s Hot”, “Gin and Juice” e “Who Am I (What’s My Name)?”, e venerdì si è fatto vedere con la torcia in un’area vicina allo Stade de France indossando la tuta bianca di Parigi 2024.

In passato aveva già seguito alcuni eventi di Tokyo 2020 per un programma in streaming della rete statunitense NBC e intervistato alcune atlete e atleti olimpici, e in occasione di Parigi 2024 sarà anche un corrispondente di NBC: girerà per Parigi, seguirà i principali eventi sportivi e intervisterà le atlete e gli atleti che partecipano ai Giochi.