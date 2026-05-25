Si sta votando per le elezioni amministrative in 744 comuni italiani
I seggi chiuderanno alle 15, poi inizierà lo spoglio: tutte le notizie man mano che arrivano
In 744 comuni italiani sono in corso le elezioni amministrative per scegliere nuovi sindaci e nuovi consiglieri comunali. Domenica i seggi sono rimasti aperti dalle 7 alle 23, mentre oggi saranno aperti fino alle 15, quando comincerà il conteggio dei voti: il Post segue con questo liveblog tutte le notizie e i risultati, man mano che arrivano.