Si sta votando per le elezioni amministrative in 744 comuni italiani

A Prato il candidato del centrosinistra è Matteo Biffoni, consigliere regionale del PD e già sindaco di Prato tra il 2014 e il 2024, che a queste elezioni si è quindi ricandidato per la terza volta. È considerato il favorito, visto il suo recente e lungo passato da sindaco di Prato e viste le oltre 22mila preferenze che aveva ottenuto alle ultime elezioni regionali in Toscana, che ne avevano confermato la popolarità.

Sono elezioni importanti per il comune di Prato, che da quasi un anno è commissariato dopo che la sindaca Ilaria Bugetti, del PD, si era dimessa perché coinvolta in un’indagine per corruzione (nei giorni scorsi la direzione distrettuale antimafia di Firenze ha chiesto il rinvio a giudizio). Biffoni aveva annunciato la sua candidatura, su cui si vociferava in realtà da settimane, soltanto verso la metà di aprile. Ha però detto subito che non voleva che si parlasse di «Biffoni ter» perché «io non sono quello di dodici anni fa, la città non è quella di dodici anni fa».

Durante la campagna elettorale ha evitato i confronti diretti con gli altri candidati, ha tenuto toni compassati rispetto alle elezioni regionali e si è focalizzato su alcuni temi che hanno a che fare con i molti problemi della città, tra cui il dato elevato dell’abbandono scolastico, l’economia in difficoltà del distretto tessile pratese e la sicurezza.