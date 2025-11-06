Rocco Casalino lascerà la gestione della comunicazione del Movimento 5 Stelle

Rocco Casalino ha detto che lascerà la gestione della comunicazione del Movimento 5 Stelle, di cui si occupava dal 2013. Casalino divenne famoso per aver partecipato alla prima edizione italiana del “Grande Fratello”, nel 2000. Dopodiché, entrato nel Movimento 5 Stelle, divenne con il tempo molto influente e venne scelto come portavoce di Giuseppe Conte durante i suoi mandati da primo ministro (fra il 2018 e il 2021).

Casalino ha detto ora di aver preso la decisione di lasciare la gestione della comunicazione di comune accordo con Conte. Non si sa cosa farà: lui è stato vago, ha detto che comparirà in televisione e di volersi dedicare al giornalismo. Alcune persone a lui vicine hanno detto a Repubblica che dirigerà un giornale online, senza specificare quale, ma lui non ha confermato questa versione.

Lavorando per il Movimento 5 Stelle Casalino si rese noto per uno stile comunicativo spregiudicato, che causò anche qualche imbarazzo. Recentemente ha criticato lo spostamento del partito verso un’area politica più progressista.