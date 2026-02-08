Sabato il sindaco di Messina, Federico Basile, ha annunciato le proprie dimissioni e la candidatura alle prossime elezioni anticipate, che dovrebbero tenersi a maggio. Basile era stato eletto nel 2022 quindi il suo mandato sarebbe dovuto scadere tra un anno e mezzo, ma nel discorso con cui ha annunciato le dimissioni ha spiegato che non c’erano più le condizioni politiche per proseguire: «Nel 2022 sono stato eletto con 20 consiglieri di maggioranza: oggi ne ho 13. Credo sia meglio fermarsi per qualche mese piuttosto che lasciare la città in minoranza».

Basile era stato eletto con il partito Sicilia Vera del suo predecessore Cateno De Luca, insieme ad altre liste civiche. Inizialmente poteva contare su 20 consiglieri su 32, ma nel corso del tempo la quota si era via via ridotta fino ad arrivare a un’amministrazione di minoranza con 13 consiglieri. Le nuove elezioni si potrebbero tenere entro la fine di maggio, dopo un breve periodo di commissariamento, ma la decisione di Basile è stata criticata per essere arrivata a pochi giorni di distanza dal ciclone Harry, che ha causato gravi danni anche nella Città metropolitana, sempre presieduta da Basile.