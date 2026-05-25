Si sta votando per le elezioni amministrative in 744 comuni italiani

In alcuni comuni con meno di 15mila abitanti c’era solo una lista, e quindi era sufficiente superare il 40 per cento degli elettori per scegliere l’unico candidato sindaco: è già successo in diversi casi, e quindi ci sono già alcuni sindaci eletti ancor prima che chiudano i seggi.

È successo per esempio in tre comuni della provincia di Avellino (Calitri, Guardia dei Lombardi e San Mango sul Calore), in altrettanti della provincia di Salerno (Casal Velino, Sicignano degli Alburni e Sassano), in sette comuni abruzzesi (Barisciano, Navelli, Magliano de’ Marsi e Opi, in provincia dell’Aquila, Torre de’ Passeri e Civitaquana, in quella di Pescara, e Castel Castagna, in provincia di Teramo), in altri tre in provincia di Vibo Valentia (Acquaro, Spilinga e Monterosso) e ancora in altri tre in provincia di Bergamo (Mezzoldo, Valleve e Fuipiano Valle Imagna).