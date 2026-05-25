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Si sta votando per le elezioni amministrative in 744 comuni italiani

I seggi chiuderanno alle 15, poi inizierà lo spoglio: tutte le notizie man mano che arrivano

Una scheda elettorale per le elezioni comunali a Venezia, 24 maggio 2026 (ANSA/ANDREA MEROLA)

In 744 comuni italiani sono in corso le elezioni amministrative per scegliere nuovi sindaci e nuovi consiglieri comunali. Domenica i seggi sono rimasti aperti dalle 7 alle 23, mentre oggi saranno aperti fino alle 15, quando comincerà il conteggio dei voti: il Post segue con questo liveblog tutte le notizie e i risultati, man mano che arrivano.

Aggiornamenti più importanti

33 minuti fa
L’affluenza è un po’ in calo
36 minuti fa
Come si vince
56 minuti fa
Un ripasso: dove si sta votando e le altre cose da sapere
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Ci sono già i primi sindaci eletti

In alcuni comuni con meno di 15mila abitanti c’era solo una lista, e quindi era sufficiente superare il 40 per cento degli elettori per scegliere l’unico candidato sindaco: è già successo in diversi casi, e quindi ci sono già alcuni sindaci eletti ancor prima che chiudano i seggi.

È successo per esempio in tre comuni della provincia di Avellino (Calitri, Guardia dei Lombardi e San Mango sul Calore), in altrettanti della provincia di Salerno (Casal Velino, Sicignano degli Alburni e Sassano), in sette comuni abruzzesi (Barisciano, Navelli, Magliano de’ Marsi e Opi, in provincia dell’Aquila, Torre de’ Passeri e Civitaquana, in quella di Pescara, e Castel Castagna, in provincia di Teramo), in altri tre in provincia di Vibo Valentia (Acquaro, Spilinga e Monterosso) e ancora in altri tre in provincia di Bergamo (Mezzoldo, Valleve e Fuipiano Valle Imagna).

L’affluenza è un po’ in calo

Alle 23 di ieri sera l’affluenza media era del 46,31 per cento, quasi quattro punti percentuali in meno rispetto alle scorse elezioni comunali (50,20 per cento). Finora la regione in cui si è andati a votare di più è l’Umbria, dove l’affluenza alle 23 di domenica superava il 55 per cento. Seguono il Lazio, l’Abruzzo e la Campania, tutte sopra il 49 per cento.

Il dato definitivo sull’affluenza arriverà dopo le 15, con la chiusura dei seggi.

Come si vince

Dipende da quanti abitanti ha il comune. I casi possibili sono due:
1) Nei comuni con meno di 15mila abitanti si vota con un turno solo, quindi vince il candidato sindaco che prende più voti senza bisogno di una soglia minima. Si va al ballottaggio solo se due candidati arrivano pari (cioè prendono esattamente lo stesso numero di voti).
2) Nei comuni con più di 15mila abitanti per essere eletti al primo turno serve superare il 50 per cento dei voti. Se nessuno ci riesce, domenica 7 e lunedì 8 giugno ci saranno i ballottaggi, con gli stessi orari di questi giorni, in cui elettori ed elettrici dovranno scegliere tra i due candidati più votati.

Un ripasso: dove si sta votando e le altre cose da sapere

In 744 comuni italiani, molti dei quali sono piccoli. Ci sono anche 19 capoluoghi di provincia e un capoluogo di regione, Venezia. Tra due settimane si aggiungeranno 149 comuni della Sardegna, dove per via di regole regionali si voterà il 7 e l’8 giugno. Qui li trovate tutti:

E qui trovate anche una guida completa a queste elezioni comunali:

Eccoci qui

Buongiorno, siamo qui per seguire i risultati delle elezioni amministrative. I seggi chiudono alle 15 e lo spoglio inizierà subito dopo: seguiremo i risultati e vi racconteremo fino a stasera cosa succede nelle città più grandi al voto e anche nei piccoli comuni.

Nel frattempo ci sono già un po’ di cose interessanti da dire per arrivare preparati al conteggio dei voti.