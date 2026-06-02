La risposta di Zerocalcare sulle retribuzioni di chi ha lavorato alla sua nuova serie

Zerocalcare ha pubblicato un video su Instagram per commentare la polemica sulle retribuzioni degli animatori che hanno lavorato alla sua serie, uscita da pochi giorni su Netflix.

Nel video il fumettista racconta di non avere accesso alle informazioni sui contratti delle tante persone che lavorano alla serie, e che nei giorni precedenti alla polemica nessuno degli animatori lo aveva contattato per segnalare eventuali situazioni problematiche: «Mi dispiace che non hanno pensato che io potevo essere un alleato».

Alla fine del video Zerocalcare si dice comunque «a disposizione» per risolvere eventuali problemi e parlare pubblicamente dei contratti di collaborazione nel suo settore.