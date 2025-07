Il tappo di champagne finito in campo durante la finale di Wimbledon

Durante la finale di Wimbledon tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, a un certo punto un tappo di champagne è finito in campo. È successo peraltro in un momento delicato e importante della partita, mentre nel secondo set Sinner si apprestava a servire sul 2-1 in un game finito ai vantaggi. Tutto il campo centrale era in silenzio prima del servizio, quando all’improvviso è risuonato un pop! che ha costretto Sinner a fermarsi. Alcaraz ha allargato le braccia scuotendo la testa, e Sinner si è girato e ha raccolto il tappo che nel frattempo era finito dietro di lui.

Alla fine della partita, mentre veniva premiato per aver vinto il torneo, a Sinner è stato chiesto scherzosamente: «Com’è stato aver dovuto evitare un tappo di champagne caduto sul campo? Ti era mai successo prima?», e lui ha risposto ridendo: «No, ma questo è proprio il motivo per cui ci piace giocare qui».

Oltre a essere il torneo di tennis più importante al mondo, Wimbledon è noto anche per le sue tante tradizioni, tra cui ci sono un vasto consumo sugli spalti di fragole con la panna e, appunto, di champagne. Non è neanche la prima volta che si sente stappare una bottiglia durante una partita, era già successo in passato e anche quest’anno, tanto che gli arbitri devono spesso invitare formalmente il pubblico a non stappare le bottiglie durante le azioni di gioco; che il tappo arrivi in campo è ben più insolito.