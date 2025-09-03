Una manifestazione pro Palestina ha fatto concludere l’11esima tappa della Vuelta di Spagna a 3 chilometri dall’arrivo

L’11esima tappa della Vuelta di Spagna, che si è corsa mercoledì a Bilbao, nei Paesi Baschi, si è conclusa senza vincitore per via di una manifestazione in favore della Palestina che ha spinto gli organizzatori a interrompere la gara 3 chilometri prima del traguardo previsto in origine. La Vuelta di Spagna è una delle tre grandi corse a tappe del ciclismo su strada europeo, insieme al Tour de France e al Giro di Italia, note anche come Grandi Giri.

Le manifestazioni erano state organizzate per protestare contro la presenza in gara della Israel-Premier Tech, una squadra israeliana di ciclismo su strada: sui bordi delle strade lungo il percorso si erano radunate centinaia di persone. All’inizio della corsa alcuni manifestanti avevano bloccato i ciclisti con uno striscione con scritto “Palestina Askatu” (Palestina Libera, in basco); altri, soprattutto vicino all’arrivo, avevano sventolato bandiere palestinesi davanti ai ciclisti, lanciato volantini pro Palestina in strada e in qualche caso sfondato le transenne.

Nonostante non sia stato dichiarato un vincitore, sono stati comunque presi i tempi per la classifica generale della corsa, usando come riferimento il traguardo a 3 chilometri dall’arrivo: in testa in quel momento c’erano l’inglese Tom Pidcock e il danese Jonas Vingegaard, l’attuale maglia rossa (il corrispettivo della maglia rosa per il Giro d’Italia).

