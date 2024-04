Il video del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano che confonde Londra con New York

Martedì il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, ha partecipato a una conferenza stampa a Roma per presentare il progetto della nuova “passeggiata archeologica” che verrà costruita nella zona dei Fori Imperiali. Rispondendo alle domande dei giornalisti, Sangiuliano ha detto che le aree dei Fori Imperiali e del Colosseo sono «luoghi iconici» di Roma, e li ha paragonati ad altri monumenti noti in tutto il mondo, commettendo però un errore abbastanza clamoroso: «Quando uno pensa a Parigi pensa agli Champs-Élysées e all’Arco di Trionfo, quando uno pensa a Londra pensa a Times Square», ha detto. Times Square però è una delle piazze più note e trafficate di New York, negli Stati Uniti, e non di Londra, la capitale del Regno Unito, dove invece tra le piazze più note e frequentate dai turisti ci sono Piccadilly Circus e Trafalgar Square (forse quella con cui si è confuso Sangiuliano).

Mercoledì la frase ha cominciato a circolare sui social network, con molti commenti ironici ma anche critiche a Sangiuliano, perché l’errore è stato giudicato inadeguato a un ministro della Cultura.

Non è la prima gaffe di questo genere di Sangiuliano. Lo scorso luglio, per esempio, fece intendere di non aver letto i libri finalisti al Premio Strega, che però aveva votato come membro della giuria. A dicembre del 2022 invece aveva detto che fare un uso eccessivo di termini anglofoni è un atteggiamento da «radical chic», usando lui stesso un’espressione inglese.