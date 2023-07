Il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano ha fatto capire di non aver letto i libri finalisti al Premio Strega che ha votato come giurato

Tra le persone che il 6 luglio hanno partecipato alla cerimonia di assegnazione del Premio Strega, il più importante riconoscimento letterario italiano, c’era anche il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. Per via del suo incarico Sangiuliano era uno dei giurati che hanno dovuto votare tra i libri in concorso, tuttavia ciò che ha detto durante uno scambio di battute con Geppi Cucciari, conduttrice della cerimonia, suggerisce che non li abbia letti. Dopo aver elogiato le presentazioni dei libri infatti Sangiuliano ha detto: «Proverò a leggerli». Cucciari ha reagito dicendo «Ah, non… non li ha letti?», e il ministro ha risposto: «Sì, li ho letti perché ho votato però voglio, come dire, approfondire questi volumi». Cucciari ha concluso la conversazione con una battuta: «Cioè oltre la copertina… Dentro. Un bell’applauso al nostro ministro».

La cerimonia di assegnazione del Premio Strega è stata trasmessa in diretta su Rai 3 e si può riguardare in streaming su RaiPlay. Il Premio è stato vinto da Come d’aria di Ada d’Adamo, scrittrice morta lo scorso aprile.

– Leggi anche: Un capitolo di Come d’aria