“Come d’aria” di Ada d’Adamo ha vinto il Premio Strega

Il Premio Strega 2023 è stato assegnato al libro Come d’aria di Ada d’Adamo, pubblicato dalla casa editrice Elliot. L’autrice era morta lo scorso primo aprile, pochi giorni dopo la candidatura del suo libro al premio; aveva 55 anni. In Come d’aria, che è un’autobiografia, aveva raccontato della vita con sua figlia, una ragazza con gravi disabilità e del tumore per cui poi è morta.

Lo Strega è un riconoscimento che ogni anno viene assegnato a un libro uscito nell’anno precedente. È il più rilevante premio letterario italiano, sia per la sua storia sia perché è più o meno l’unico che influenza le vendite dei libri. Le librerie sono solite esporre i libri candidati e poi quello vincitore con apposite fascette gialle che segnalano la partecipazione al concorso e moltissime persone li acquistano dando fiducia alla sua capacità di selezionare opere meritevoli.

Pubblicità

Elliot è un piccolo editore che fa parte del gruppo Lit, che comprende anche i marchi Arcana e Castelvecchi. Prima d’ora nessuno dei suoi libri aveva vinto lo Strega: storicamente sono libri pubblicati da grandi editori ad aggiudicarsi il premio. Era invece già successo che il premio fosse assegnato a libri di autori morti al momento dell’assegnazione: era successo nel 1959 con Il Gattopardo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa e nel 1995 con Passaggio in ombra di Mariateresa Di Lascia.

«Come d’aria» di Ada d’Adamo (@Elliotedizioni) è il libro vincitore della LXXVII edizione del Premio Strega. #PremioStrega2023 pic.twitter.com/ji4vPvNxde — PremioStrega (@PremioStrega) July 6, 2023

È la dodicesima volta che il premio Strega viene assegnato a un libro scritto da una donna dalla prima edizione nel 1947 a oggi. L’edizione dell’anno scorso era stata vinta da Spatriati di Mario Desiati.

Gli altri libri finalisti quest’anno, cioè gli altri libri della “cinquina”, come viene chiamata, erano: Dove non mi hai portata di Maria Grazia Calandrone (Einaudi), La traversata notturna di Andrea Canobbio (La Nave di Teseo), Rubare la notte di Romana Petri (Mondadori) e Mi limitavo ad amare te di Rosella Postorino (Feltrinelli).