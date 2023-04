È morta a 55 anni la scrittrice Ada D’Adamo, che era appena stata selezionata per la fase finale del Premio Strega

Sabato è morta a Roma la scrittrice Ada D’Adamo, che col romanzo Come d’aria era appena stata selezionata tra i 12 romanzi candidati al Premio Strega, il più importante premio letterario in Italia. D’Adamo aveva 55 anni ed era malata da tempo. Era nata a Ortona, in Abruzzo, nel 1967, e Come d’aria era il suo romanzo d’esordio, pubblicato da Elliot. È stata la casa editrice a dare notizia della sua morte.

Il Premio Strega ha fatto sapere che D’Adamo rimarrà in gara: Come d’aria potrà essere selezionato fra i libri finalisti, che possono essere cinque oppure sei, e quindi anche vincere il premio finale.

Pubblicità

D’Adamo era laureata in Discipline dello Spettacolo e si era diplomata all’Accademia Nazionale di danza: aveva scritto diversi saggi sul teatro e sulla danza contemporanea ed era anche considerata un’esperta di letteratura per l’infanzia. Come d’aria, che ha già ricevuto molti apprezzamenti, è ispirato a vicende autobiografiche: racconta il rapporto tra l’autrice, malata, e la figlia, Daria, disabile e affetta da una grave malattia congenita.