Il video del ribaltamento dell’aereo di Delta Air Lines in atterraggio a Toronto

È stato diffuso un video che ha ripreso in diretta il ribaltamento di un aereo della Delta Air Lines durante l’atterraggio all’aeroporto Pearson di Toronto, in Canada, lunedì. Nell’incidente erano state ferite 21 delle 80 persone a bordo, diciannove delle quali ricoverate in ospedale e poi dimesse. Il video è stato girato da un dipendente dell’aeroporto, che lo ha poi fornito al notiziario canadese City News: mostra proprio l’atterraggio dell’aereo, che dopo aver toccato terra si ribalta sul lato destro, mentre dall’ala iniziano a uscire fiamme e fumo.

Il volo era gestito dalla Endeavor Air, una compagnia sussidiaria di Delta Air Lines che si occupa di tratte brevi con aerei di piccole dimensioni; era partito da Minneapolis, negli Stati Uniti, ed è arrivato all’aeroporto Pearson, il più grande e trafficato del Canada, alle 14:45 ora locale (le 20:45 italiane). Altri video già condivisi in precedenza mostrano i passeggeri uscire dalle porte di emergenza dell’aereo in maniera tutto sommato ordinata e tranquilla, date le circostanze.

Le cause dell’incidente non sono ancora note. Il responsabile dei vigili del fuoco dell’aeroporto, Todd Aitken, ha detto che al momento dell’atterraggio la pista era asciutta e non c’erano venti trasversali.