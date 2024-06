Il video dei R.E.M. riuniti per cantare “Losing My Religion”

In occasione dell’inclusione nella Songwriters Hall of Fame, un museo celebrativo dei più grandi autori di canzoni americani che ha sede a Los Angeles, i R.E.M. si sono riuniti per cantare “Losing My Religion”, la loro canzone più famosa, a 13 anni dall’ultima esibizione dal vivo come band. Michael Stipe, Peter Buck, Mike Mills, e anche Bill Berry, il batterista che aveva lasciato il gruppo nel 1997, molto prima dello scioglimento avvenuto nel 2011, hanno suonato al Marriott Marquis Hotel di New York.

In occasione del riconoscimento, i quattro membri dei R.E.M. hanno registrato anche un’intervista con il programma CBS Mornings, la prima in circa trent’anni. Già a febbraio, la band aveva fatto un’apparizione al completo – senza suonare – in un locale di Athens, la città della Georgia di cui sono originari, in occasione di uno spettacolo che celebrava Murmur, il loro disco di esordio uscito nel 1983. Nonostante questi movimenti, negli ultimi anni sia Stipe sia Buck hanno ribadito che la band non ha intenzione di tornare insieme.