I bizzarri video di propaganda cinesi sulle esercitazioni militari a Taiwan

Martedì l’esercito cinese ha avviato delle grosse esercitazioni militari attorno allo spazio aereo e marittimo di Taiwan. Contemporaneamente al dispiegamento di navi e aerei militari gli organi di propaganda dell’esercito cinese hanno pubblicato online diversi post e video che sminuiscono le istituzioni di Taiwan, un territorio che da decenni è di fatto indipendente ma che la Cina rivendica come proprio. I video sono stati pubblicati su Weibo, un social network molto diffuso in Cina, da un account dell’esercito cinese, e sono rivolti al pubblico taiwanese più che a quello cinese, dato che sono scritti con i caratteri cinesi tradizionali (usati a Taiwan) anziché con quelli semplificati (usati in Cina).

Il video più peculiare alterna riprese di manovre militari cinesi con i filmati di un popolare videogioco uscito l’anno scorso in Cina, Black Myth: Wukong, il cui protagonista è la scimmia antropomorfa armata di bastone Sun Wukong, una figura assai nota nella mitologia cinese (da cui peraltro deriva anche Goku, il protagonista di Dragon Ball, popolarissimo manga e serie animata). Nel video un gruppo di uomini scimmia combattono e sconfiggono una rana gigantesca. Nella propaganda cinese, soprattutto online, le rane sono spesso usate per indicare dispregiativamente gli abitanti e i politici di Taiwan, dato che in cinese si dice che una persona “vede come una rana in un pozzo” per indicare che è di vedute ristrette o limitate.

In un altro dei video viene definito un parassita il presidente taiwanese Lai Ching-te, eletto a gennaio del 2024, rappresentato come una piccola creatura verde che porta alla rovina l’isola. Le esercitazioni sono state presentate anche come una risposta alle dichiarazioni di Lai che a marzo aveva designato formalmente la Cina come una «forza ostile straniera».