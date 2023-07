Il video del Palio di Siena vinto dalla contrada della Selva

Domenica sera la contrada della Selva ha vinto il Palio di Siena del 2 luglio con la cavalla Violenta da Clodia e il fantino italo-tedesco Giovanni Atzeni detto “Tittia”. Per la Selva, che era considerata la grande favorita, è la sesta vittoria negli ultimi vent’anni; per Tittia è la decima vittoria e la quinta consecutiva, cosa mai riuscita a nessuno nella storia recente della corsa; per Violenta da Clodia, che all’ultimo Palio dello scorso anno aveva vinto stabilendo il record di pista in Piazza del Campo (1 minuto e 12 secondi), è invece il secondo successo consecutivo.

